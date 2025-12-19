人妻當街遭刺19刀慘死 兇嫌不滿分手被判無期徒刑

53歲宿姓男子因不滿48歲已婚蔡姓女子堅持分手，2024年11月25日中午持彈簧刀在台北市內湖區瑞光街當街猛刺蔡女19刀致死。士林地方法院今（19）日下午3點針對內湖街頭殺人案宣判，經國民法官與職業法官共同審理後，認定宿男殺人犯行明確，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

士林地方法院今（19）日下午3點針對內湖街頭殺人案宣判，經國民法官與職業法官共同審理後，認定宿男殺人犯行明確，判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖/資料照）

回顧案情，一名52歲宿姓男子與已婚的蔡姓女子發生不倫戀情，蔡女因不滿男方家暴，決定提出分手，怎料心有不甘的宿男，竟當街持刀狂砍蔡女，緊急送醫搶救後仍不治身亡。宿男辯稱攜帶刀械是為了在蔡女面前自盡，嚇唬她，並強調案發後未逃離現場，而是等待警方到場。

檢方指出，宿男連續刺殺蔡女19刀，且蔡女倒地後，宿男仍持刀猛刺至少6刀，其中4刀為致命傷，刺穿右心房、肝臟，顯示其行為已具備殺人罪的直接故意。

宿男供稱，自己與蔡女曾有交往關係，並指蔡女曾表示已離婚、希望重新開始，事後卻發現「被欺騙」。案發當天，宿男前往蔡女辦公室理論，雙方先在室內談話，隨後一同下樓購物，交談過程再度發生爭執，他一時失控持刀刺向蔡女腹部。

蔡女街頭遭前男友刺殺，傷重不治。（圖／翻攝畫面）

辯護人主張，蔡女自2022年至2023年間，曾一年內更換四次電話門號，並連續致電約300多次騷擾宿男，甚至在其住處外等候，宿男不堪其擾,才於2023年1月提告《跟蹤騷擾防制法》，並同步通報家暴。宿男在庭審中反控是蔡女長期糾纏、不願分手，並自稱「我也有做錯，就算判死刑也沒關係」。

然而，告訴代理人當庭質疑，被告始終未能提出所謂「4支手機、300多通電話」的具體通聯紀錄，也未提出任何監視器畫面，證明被害人曾在其住處外「站崗」，反問「他住在內湖江南街會沒有監視器嗎？」檢方補充，宿男是在蔡女對其提告傷害、毀損後，才突然反過來提告跟騷，研判其目的在於為日後官司鋪陳，刻意塑造自己為被害人的形象，創造出來的證據根本不可信。

死者丈夫對宿男所稱的「情侶關係」提出質疑，指出宿男多次騷擾其妻，甚至曾將她拉入巷內毆打，痛批兇嫌編造說詞掩飾惡行，認為本案並非情殺，而是「騷擾升級為兇殺」。死者女兒也表示，母親上下班多由父親接送，宿男僅在母親偶爾自行返家時接近，並持續進行騷擾。

宿男 2024年11月25日中午 因不滿被提分手，竟當街持刀狂砍蔡女，導致蔡女身中多刀不治身亡。（圖／警方提供）

庭審期間，宿男多次談及對蔡女的感情十分深，並且在庭上否認有殺人犯意，但陳述交往細節時，仍多次指責被害人，未向被害家屬表達歉意。宣判前，宿男一度表示不願聽判，合議庭仍依法將其帶入法庭聆聽判決。被害家屬也到庭旁聽，聽判後還押、場面平靜。判決理由尚待公布。

