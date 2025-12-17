人妻疑遭丈夫惡意不救殺害！死前全身被蛆爬滿，長褥瘡滿身糞便。圖／翻自《NEWS 1》

南韓媒體近日揭發一起驚人的家庭命案，一名人妻在上月17日陷入昏迷，隨後丈夫打119叫救護車，將妻子送醫急救，但妻子仍回天乏術，到院後隔天不治身亡。不過救難隊員抵達現場，卻有驚人發現，讓警方加深對丈夫的懷疑，推測他長期惡意對妻子見死不救，企圖致人於死地。

據韓國《NEWS 1》報導，上月17日救難隊接獲當事丈夫通報，表示妻子陷入昏迷，救難隊獲報後趕抵現場。但一進屋裡發現，人妻全身已被蛆蟲爬滿，仔細一看，人妻身上有多處褥瘡，下半身不僅有褥瘡，更是接近壞死狀態。此外，人妻滿身是糞便，就連救難人員為她進行急救處理時，人妻還在排便。

廣告 廣告

人妻之後住院治療，但隔日仍不治身亡。醫師與救難人員看到這名人妻的狀態，也認為案情不尋常，因此報警處理。

救難人員看到人妻的狀況，都相當震驚。圖／翻自《NEWS 1》

警方調查後指出，這位丈夫是隸屬坡州陸軍隊的一名軍官，他的妻子從去年8月開始，因病臥床，明顯可見丈夫長時間未處理妻子的褥瘡問題。另外警方還找到妻子生前留下的字條，文字寫著：「明天可以帶我到醫院一下嗎？我想拿感冒藥和口唇藥。」警方推測，這位丈夫長時間對妻子的病況置之不理，並且未理會妻子需求，甚至有延遲就醫、刻意未就醫的疑慮。

由於這名丈夫是軍官，因此目前該案已移交軍法機構進行調查審理。報導稱這位丈夫被軍事檢察官以殺人罪嫌起訴，目前正等待軍事法庭的開庭時間。



回到原文

更多鏡報報導

跟台灣一家親？墨西哥議會爆全武行 兩黨議員互巴頭、扯髮

中國屁孩手賤亂摸展品 黃金鳳冠被摔壞！網驚「父母要賠死了」

台灣機場公然詐騙？日本妹子怨入境掃QR Code遭詐50美元 移民署澄清