人妻看中醫遭性侵！「自費推拿」被鎖門內逞慾 尪在外傻等

（記者洪承恩／綜合報導）新北市一名已婚婦人日前因身體不適，前往中醫診所接受自費精油推拿，未料卻在療程中遭推拿師性侵。案發當下，婦人的丈夫就在診所外等候接送，卻渾然不知妻子正在室內受害。法院審理後，認定馮姓推拿師犯行明確，刑事部分判處4年6月徒刑，另須與診所連帶賠償受害人夫妻共45萬元。

判決指出，婦人於2023年2月晚間前往新北市某中醫診所進行自費推拿，原本只是單純為了舒緩身體不適。療程中，馮姓推拿師以「減肥精油」為由，擅自解開婦人內衣並持續推拿，過程中更將燈關閉、反鎖推拿室。

廣告 廣告

示意圖／女子因為身體不適，到中醫診所就醫，卻遭到推拿師性侵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

婦人當場明確表達拒絕，多次要求停止並試圖離開，但仍遭馮男利用體型優勢壓制，強行性侵得逞。整個過程中，婦人情緒極度驚恐，持續反抗卻無法脫身。

示意圖／女子因為身體不適，到中醫診所就醫，卻遭到推拿師性侵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

案發時，婦人丈夫因遲遲未見妻子出來，多次撥打電話聯絡未果，隨後親自走到推拿室外查看並轉動門把。馮男因聽見動靜與電話聲心虛，才中止行為，婦人隨即衣衫不整逃出，情緒潰堤，並在丈夫陪同下前往報警驗傷。

示意圖／女子因為身體不適，到中醫診所就醫，卻遭到推拿師性侵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

事後，婦人身心受到嚴重創傷，經診斷出現急性壓力反應，夫妻日常生活與親密關係皆受到重大影響。庭審中，馮男辯稱雙方是你情我願，否認有強迫行為，但法官認為，婦人僅是第二次到該診所接受自費推拿，與馮男並無私交或親密關係，實難認定會在推拿過程中主動發生性行為，因而不採信其說法。

至於診所責任，院方主張推拿屬自費外包服務，與診所無關。不過法院認定，診所與推拿師間有排班與分帳關係，對外呈現為一體服務，難以卸責。最終裁定，馮姓推拿師須負刑責，並與診所連帶賠償婦人35萬元、其丈夫10萬元，全案仍可上訴。

更多引新聞報導

佛門前不清淨！中台禪寺爆「下藥性侵師弟」

台灣Costco門市即將搬家！傳這間最有可能

