人妻私訊女同事「有沒有濕濕的、不准穿牛仔褲」 運將夫崩潰求償

台南一名已婚的黃姓女子出軌顏姓女同事，蔡姓人夫發現妻子手機傳訊給顏女「有沒有濕濕的」、「不是叫你不准穿牛仔褲來找我，外面根本碰不到」等鹹濕對話，憤而與妻子離婚，並向顏女提告求償80萬元。台南地院審理後，判顏女應給付15萬元。

蔡男主張，2020年與黃女結婚後育有1名未成年子女，2024年11月，無意間瀏覽妻子手機後，發現妻子與顏姓女子間的鹹濕對話，妻子坦承與顏女交往且發生性行為，與顏女對質後，她也坦承與妻子交往。2025年2月已和妻子離婚，因顏女侵犯其配偶權，導致身心受到嚴重打擊，因此向顏女求償80萬元。

顏女則主張，黃女與蔡男婚姻不睦，常向她抱怨訴苦，過程中雖日漸對黃女產生好感，但彼此相處僅限於對話方式，並無肢體接觸或交往關係。蔡男與黃女婚姻關係早因感情破裂而名存實亡，對方離婚與她無關。

法院審理時，發現黃女和顏女間有諸多談論渴望彼此與性愛相關對話，如「滿腦子都是跟你愛愛的畫面」、「真想要你，有沒有濕濕的？」、「不管等不等的到你 我也不會有別人了 這是我們的約定」、「不是叫你不准穿牛仔褲來找我 外面根本碰不到……」等語。認為２人顯已逾越通常朋友往來之合理界線。

法官審酌侵害配偶權的行為程度、以及蔡男為計程車司機，需扶養1名未成年小孩及快60歲之母親，顏女現任職於早餐店，月薪約2至3萬元，暨兩造身分地位等一切情狀，顏女應賠償15萬元為適當。

