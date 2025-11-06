人妻突離家「婚戒丟桌上」尪急打電話連珠炮詢問…結局笑翻眾人

生活中心／綜合報導

人妻去醫院檢查前將婚戒放桌上，結果丈夫嚇壞即打電話詢問。（圖／翻攝自X平台 @sJ3guMmKtpdEuPD）

日本一名人妻日前早上出門前，突然將婚戒拔下放在客廳桌上，結果沒多久就接到丈夫的電話，對方以為人妻想離婚，不禁急問「這是什麼意思？」「突然這樣，孩子們有點嚇到」，她則這樣回應。貼文一出，隨即引發熱議，網友們也紛紛笑翻。

該名人妻4日在社群平台發文分享，表示「今早把婚戒放著就出門了」，沒想到出門後就接到老公的電話，「這是怎麼回事？早上明明一切正常，怎麼了嗎？對不起，是不是我做了什麼？妳現在在娘家嗎？這樣突然離開，孩子們也會嚇到的。」

廣告 廣告

面對丈夫的連珠炮的焦急詢問，該人妻起初一頭霧水，並狐疑回應「孩子？我現在在醫院啊！」緊接著，老公又緊張表示，「醫院？什麼情況？」直到此時，人妻才了解情況，並解釋道「今天不是說要去拍核磁共振（MRI）嗎？」因為擔心婚戒會不小心遺失，才放在家中的顯眼處，怎料丈夫完全忘記自己要去做檢查，導致這起烏龍事件的發生。

貼文一出，網友們紛紛笑稱，「擺成這樣的確容易誤會」、「這確實會嚇壞人」、「結局笑死我了」、「老公的反應好可愛」、「老公馬上想到離婚，是有心理創傷嗎？」

更多三立新聞網報導

苗栗公園梅樹下驚見散500萬金條、現金…失智獨居翁：睡醒忘了帶走

黃明志在馬泰邊境開「男人的後花園」：只要你要，都可以在這裡找到

黃明志私下生活超繽紛…揪好友進行泰國黑暗行程「特愛消費第三性公關」

黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案

