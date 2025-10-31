人妻簡廷芮摸王子大腿！美國行「與鮮肉交換外套穿」被抓

粿粿遭控與王子婚外情，簡廷芮又與王品澔交換外套穿。（圖／翻攝自粿粿Instagram）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，男方日前發聲指控她婚內出軌「王子」邱勝翊，女方雖發文否認，但王子則道歉承認「超過了朋友間應有的界線」；一趟美國行成了導火線，33歲已婚女星簡廷芮也與王子過從甚密，如今網友再發現她與26歲王品澔交換外套穿，雪球越滾越大。

簡廷芮2015年於電影《我的少女時代》中飾演「陶敏敏」打開知名度，但後續並無其他代表作品，2020年結婚。這趟「美國行」同行的圈內好友有王子、粿粿、晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，其中范姜彥豐已退追王品澔和簡廷芮社群帳號。

簡廷芮身上外套被挖出是王品澔的。（圖／翻攝自王品澔Instagram）

眼尖的網友發現，簡廷芮不僅與王子在社群平台上留言調情，更在旅程中將手放在王子腿上狂抓，如今身上的外套也被揪出是王品澔的，網友熱議「還以為互穿外套是高中生在做的事」、「幾歲了？為什麼還在穿男生外套，不是都兩個孩子的媽了嗎」、「怕冷就穿長褲吧。」

對此，王品澔所屬經紀公司伊林娛樂表示他「對整起事件完全不知情」，那趟旅行是為了去看洛杉磯湖人比賽。簡廷芮也發聲明切割：「本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為；生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。」強調與其他人已有一段時間未聯繫，是看新聞才知情。



