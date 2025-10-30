人妻糾多人混戰還「搞出人命」 綠帽夫提告遭打槍原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
桃園一名人妻小優（化名）與丈夫阿倫（化名）結婚多年，但小優在婚後就多次與網友單獨過夜，還重口味邀約多名男大生與她「大混戰」，甚至與一名對象阿翰（化名）裸聊，還因此懷了阿翰的孩子。阿倫於是告上法院，不過桃園地院審理後，認定小優及阿翰已經以36萬與阿倫和解，因此駁回阿倫告訴。
判決指出，小優與阿倫在2012年結婚，但小優在婚後不久，就多次與身分不明的網友單獨過夜，2023年2、3月，她還與阿翰多次單獨約會、裸聊，3月間甚至與多名男大生相約「大混戰」。最離譜的是，小優後來還懷上阿翰的孩子，阿倫於是將2人告上法院，並求償共150萬元。
小優對此表示，她犯錯以後已誠心道歉，希望能夠和丈夫繼續維持婚姻，還因此將房子過戶給丈夫，丈夫也承諾不會提告；且阿倫也在妻子安排下，與阿翰達成和解，阿翰也有簽署和解書給阿倫，並匯款36萬元進入阿倫指定的帳戶。
桃園地院法官因此認為，既然阿倫已與妻子、阿翰達成和解，不能再就同一事實進行請求，難認阿倫的主張可採，因此予以駁回，不過全案仍可上訴。
照片來源：翻攝畫面
