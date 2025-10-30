人妻約男大生「多人運動」還懷孕 尪頭頂綠炸怒提告

桃園一名已婚女子多次與網友及男大生單獨過夜並發生性行為，甚至懷上小王的孩子。（示意圖／翻攝自Pexels）





夫妻間有義務維護婚姻忠誠，但桃園一名已婚女子小花（化名）卻屢次背離婚姻，多次與網友及男大生單獨過夜並發生性行為。丈夫阿明（化名）還發現，小花與小王不僅進行裸體視訊，還互傳曖昧及鹹濕訊息，甚至懷上小王的孩子，憤而向法院提告，求償150萬元。

根據判決書，阿明與小花於2012年結婚，本應是幸福婚姻，卻遭小花毀掉。阿明指出，小王明知小花已有配偶，仍於2023年2至3月多次單獨約會、進行裸體視訊、傳送曖昧訊息，最終更懷上小王的孩子。此外，小花甚至與男大生相約進行多人性行為。

案件經桃園地方法院審理時，小花與小王辯稱已與阿明達成和解，並已依和解條件賠償損害。但阿明主張，他的配偶權受侵害且情節重大，遭受精神痛苦，並提出戶籍謄本、LINE對話紀錄及醫院手術同意書等證據。

法官認為，和解契約合法成立，雙方當事人均應受其拘束，即便一方因此受到不利結果，也不得事後反悔，或就和解前的法律關係重新主張權利。根據阿明與小花的LINE對話紀錄，阿明於2023年3月15日曾表示：「妳偷情，還要被妳硬凹，房子很大筆資產？沒有人犯錯就不會被罰，我印象不記錯妳不是初犯，按慣例來說，應該是要更多吧（累犯），這只是履行妳答應之前犯錯的事情而已。」可見阿明最遲於3月15日已知悉侵權行為，因此他主張於3月21日才得知，並不足採信。

此外，阿明於2023年3月22日傳送「不離婚協議」給小花，內容顯示小花表示：「我因良心發現，跪求（阿明）繼續維持婚姻，願將房子過戶給阿明，並請他接受道歉，重新經營婚姻。」阿明也回覆：「我沒有要告你。」由此可見，阿明在知悉侵權事實後，確實與小花達成和解，且小花已依和解條件履行。

因此，法官認為，小花與小王均已依和解條件賠償原告損害，阿明不得再就同一事實請求侵權賠償，阿明主張不成立。