人妻約砲網友懷孕還與男大生相約「多人運動」綠帽夫提告求償150萬這原因敗訴

桃園人妻約砲小王一度懷孕，還約男大生多人運動，綠帽夫提告求償，因曾達成和解收受賠償，被桃園地院民庭駁回告訴。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊男與吳姓妻子結婚多年，楊於2年前發現妻子多次與網友約砲，更和不明男大生進行多人性行為，甚至抓包妻子與「小王」視訊裸聊、傳送鹹濕訊息還一度懷孕，為此向桃園地院民庭以侵害配偶權訴請妻子與小王賠償精神損害150萬元，但法官審理發現，楊男已與吳女、小王達成和解並收取36萬元賠償，駁回楊男之訴。

楊男提告主張，妻子吳女於雙方婚姻存續時，於2023年2、3月間多次與小王單獨約會、裸體視訊、互傳鹹濕訊息，甚至同年3月10日妻子更與暱稱「Cheng」男大學生相約進行多人性行為，而後妻子一度懷上小王的種，認為妻子與小王嚴重侵害配偶權，向2人連帶求償100萬元，並向吳女單獨求償50萬元，共求償150萬元。

廣告 廣告

民庭審理發現，楊男於2023年3月15日即知悉吳女外遇，雙方隨後以「不離婚協議」達成和解，約定由吳女將桃園市一處房產半數持分過戶給楊男，並恢復共同生活，雙方仍有意維持婚姻，其後2人共同經營婚姻年餘，仍於2024年9月協議離婚。此外，楊男也曾與吳女及小王達成和解，小王簽署協議後履約匯款36萬元至楊男帳戶。

法官指出，依民法規定，和解契約一經成立，雙方均受拘束，不得再就同一事實重複主張。此案兩造曾就侵權行為達成和解並完成賠償，楊男自不得再依民法規定請求損害賠償，判決原告之訴與假執行聲請均駁回。可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

公然辱吼小學教師妻外遇大12歲歐吉桑 綠帽夫判賠3萬

世界大賽》藍鳥狂比4敬遠大谷翔平！美媒直言廢除制度 道奇主帥回應了

世界大賽》首局震撼道奇塞揚強投！ 藍鳥關鍵G5背靠背開轟寫稀有紀錄

