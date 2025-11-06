人妻約砲「解鎖黑人」大玩3P雜交！全裸親密照公開 喊：看自己老婆被我男友上？

（社會中心／桃園報導）桃園一名人夫去年接獲陌生女子的臉書私訊爆料，指稱他妻子近期與他人發生不當往來，甚至與外籍友人有親密互動，並附上多張疑似當事人照片與對話截圖。男子震驚之餘，決定向法院提告，指控妻子侵害配偶權。桃園地院審理後，判妻子須賠償新台幣20萬元，全案可上訴。

判決指出，男子於去年11月間突然收到一名自稱「小美」（化名）的女子私訊，內容提及「請問你認識Alison○嗎」、「她最近下班都去A7找人約會」、「你還是管好你老婆」等語，甚至暗示她與外籍友人互動親密。對方還傳送三張裸露照及多張通訊軟體對話截圖，畫面中帳號暱稱為「Alison○」，大頭貼與男子妻子極為相似。

示意圖／擷取自 免費圖庫 freepik

男子查看訊息後，發現對話內容多次出現「外籍」「象牙海岸」等字樣，且用詞、暱稱及照片皆與妻子一致，因而認定她婚內出軌。氣憤之下，他與妻子結束長達19年的婚姻，並向法院提出民事求償30萬元。

庭審中，妻子玲玲（化名）全盤否認外遇，辯稱自己近期也被不明人士惡意攻擊與謾罵，懷疑是詐騙集團冒名製造假對話，企圖挑撥夫妻關係。她提出多則訊息為證，內容包括「拋夫棄子就算了，還拿走錢？」「象牙海岸的事我們都知道」等語，甚至她的同學也遭陌生帳號私訊騷擾，被問「請問認識○○○嗎？」「妳朋友搬出來跟我男友在一起」等。

法官審理後認為，雖訊息中提及金錢，但未見詐騙集團要求轉帳或金流細節，與一般詐騙手法不同。此外，男子提供的照片與截圖中，影像人物外貌、髮型、服飾及身上特徵均與被告一致，經交叉比對，足以認定照片中的人為玲玲本人。

法院認為，證據顯示被告於婚姻存續期間與他人發生親密行為，已侵害配偶權。被告雖全盤否認，卻未能提出具體反證，且事後未表現出悔意。審酌雙方婚姻關係長達近二十年，被告行為造成原告情感及名譽損害，最終判決玲玲須賠償新台幣20萬元。全案可上訴。

