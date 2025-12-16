人妻美容院按摩 脫完衣驚見「男技師進門」嚇壞！店長酸：人家看不上妳

店長否認存在侮辱顧客的主觀意圖，稱相關言語被「誤解」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

大陸湖南省一名黃姓女子近日透過「我的長沙」APP《我要找記者》專區反映，她在一家美容機構接受肩頸按摩服務時，因店家未經同意安排男技師進入按摩房，並在其明確拒絕後遭到羞辱，甚至被嘲諷「那個男孩子長得標標致致，才20來歲，看不上你」等語，令其感到人格受到嚴重冒犯。

《瀟湘晨報》報導，黃女表示，自己12日前往當地一家美容中心做肩頸按摩，按流程脫下上衣並俯臥在按摩床上後，發現進入房間準備服務的，竟然是一名男技師。由於當時自己衣著暴露，她立即表示無法接受。然而，在溝通過程中，店家的回應令她情緒崩潰。

廣告 廣告

黃女指出，對方不僅指責她「大驚小怪」、「孤陋寡聞」，還說出「那個男孩子長得標標致致，才20來歲，看不上你，都能做你兒子了」之類的話。這番言論在她看來，已不僅是對其合理訴求的否定，更涉及對其外貌、年齡和尊嚴的貶低，讓她感到被羞辱。情緒失控之下，黃女哭著給丈夫胡先生打電話求助。

胡先生趕到現場了解情況後直言，爭議焦點早已不在於業者是否安排男技師，而在於店家在顧客明確拒絕後，仍以帶有嘲諷和人身評價的語言進行回應，這種做法嚴重缺乏對消費者的基本尊重。他認為，任何服務行業都應避免對顧客進行外貌或價值評判。

面對質疑，涉事門市店長否認存在侮辱顧客的主觀意圖，稱相關言語被「誤解」，但承認在溝通方式和技師安排上存在不妥。在店內其他員工的勸解下，店長最終向黃女致歉，表示今後將提前徵詢顧客意見，避免類似言語衝突再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

涉貪助理費結果大反轉！高院這動作早露端倪 高虹安可望回鍋市長職

彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財