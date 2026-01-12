人妻羞喊「下次要拔出來」丈夫吐血…「董欸」瞎扯：配偶權不保障性自主

社會中心／洪正達報導

阿偉大膽出軌人妻並發生多次性行為，被對方丈夫一狀告上法院時還瞎扯「配偶全不保障性自主」遭判賠80萬元。（示意圖／freepik）

北市一間科技公司董座阿偉（化名）不顧人妻小純（化名）已婚，仍展開熱烈追求後迅速發展出不倫戀，2人不但密集約會，更在一個月之內發生多次關係，直到某天小純的丈夫赫然發現妻子的對話紀錄出現「現在還會癢嗎？」、「下次還是要拔出來」等話語後憤而提告侵害配偶權並求償100萬元，案經法院審理後判決阿偉要賠償80萬元以及大部分訴訟費用。

判決指出，小純與丈夫於2022年結婚，但阿偉無視小純已婚仍於2024年底展開追求，雙方於2025年1月起發生多次性行為，甚至藉故安排出國旅遊，某日小純的丈夫赫然發現妻子的對話紀錄出現「只有那天妳在身邊睡最好」、「不好意思讓妳的床都是汗水」以及「你不是結紮嗎」、「兩次都在裡面很緊張」等，再加上阿偉還傳過名片及自拍照，小純丈夫憤而提告侵害配偶權並求償100萬元。

廣告 廣告

由於證據確鑿，但阿偉在庭審時仍主張配偶權不屬於保障權利，但仍有「性自主」、「人格自主」等權利，並否認對話紀錄中的人並不是自己，但法官不採信其說法，並認定2人已逾越正常交往範疇，並嚴重侵害配偶權。

法官也說，雖然通姦已經除罪化，但配偶間仍有忠誠義務，且婚姻制度受民法保護，根據法令相關內容及大法官解釋，若配偶權侵害可興訟求償，且阿偉與小純間已有多次性行為發生，已對小純丈夫造成精神創傷並嚴重侵害配偶權，審酌雙方條件及損害程度後，判決阿偉要賠償80萬元精神撫慰金。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

惡劣！高雄男酒駕逆向還拒檢逃逸 勇警「浴血破窗」畫面曝

惡鄰噪音引殺機！屏東男酒後持刀刺死鄰居 法院判處8年徒刑與強制監護

馬路驚魂！高雄杉林 「黑影竄出」2人被撞倒地…酒駕惡男竟逃走了

Threads瘋傳「鮨さいとう」高雄展店試吃會 日航酒店秒打臉揭真相

