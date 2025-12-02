人妻翻手機驚見尪藏「嫩護理師裸照」 鹹濕對話曝：榨乾吃掉

（記者張芸瑄／嘉義報導）嘉義一名阿宇（化名）2023年與妻子結婚，婚後不到兩年竟悄悄與在醫院任職的護理師小詩（化名）展開婚外情。兩人不僅互稱「寶貝」、出遊約會，還互傳半裸照，甚至留下躺在床上依偎的親密照片。妻子事後發現丈夫手機內容，身心受創，憤而提告求償。嘉義地院簡易庭判兩人連帶賠償20萬元，2人不服上訴，最終仍遭駁回，判決確定。

判決書指出，阿宇與妻子婚後，卻與小詩逐漸發展曖昧關係，對話內容除「愛你」、「想你」等情話外，更出現「榨乾」、「榨乾吃掉」等露骨字眼。小詩也曾主動傳送半裸照片，阿宇手機中更留有兩人接吻、裸身貼躺床上的照片，種種親密證據讓妻子難以接受，因而求償50萬元。

示意圖／嘉義一名阿宇（化名）2023年與妻子結婚，婚後不到兩年竟悄悄與在醫院任職的護理師小詩（化名）展開婚外情。（擷取自 免費圖庫freepik）

面對指控，阿宇辯稱他和小詩的交往是在與妻子離婚後才開始，並拿出離婚後兩週的電影票根企圖證明說法。然法院調閱兩人曾拍攝的台鐵車站影片後發現，內容提到因地震導致列車延誤，而該起地震發生時間落在離婚前，直接推翻阿宇的說詞。

簡易庭審理後判阿宇與小詩須賠償20萬元。兩人不服，主張曾與妻子簽訂協議書，內容要求妻子刪除對話紀錄並不得再提民事求償，因此聊天截圖不具證據力。

但法官仔細檢視所謂「協議書」，認定內容僅涉及借貸、婚禮費用、車貸與離婚相關協商，並未處理侵害配偶權事項，與本案無關，無法作為抗辯理由。法院最終駁回上訴，全案確定。

