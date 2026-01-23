人妻聯手小王迷暈+殺夫！獨自伴屍「看謎片一整晚」警傻眼

國際中心／綜合報導

印度驚傳一起案情詭異凶殺案，1名女子爆出婚外情後，認為老公是她與小王「感情路上的阻礙」而起了殺心，某天在食物加入安眠藥迷昏後，再聯手小王將丈夫殺害。然而女子犯案後不僅未逃離現場，反而獨自在屍體旁「看了一整晚色情片」，直到凌晨才假裝求救、聲稱老公心臟病發身亡，但最終仍遭警方識破，令整起案情曝光。

電影院上班愛上小王！人妻被丈夫警告斷絕關係

綜合《新德里電視台》等外媒報導，女子馬杜里（Lakshmi Madhuri）與受害者洛卡姆（Lokam Shivanagaraju）2007年結婚，在電影院當售票員時認識了小王戈皮（Gopi），並逐漸發展成婚外情。後來，馬杜里不滿老公從事洋蔥相關生意、強迫他到別處工作，沒想到丈夫某天仍發現妻子的婚外情，夫妻倆從此爭吵不斷，丈夫更警告要斷絕關係，令馬杜里埋怨在心，認為就是老公的存在妨礙了她與小王，最終動了殺念。

廣告 廣告

在案發當天，馬杜里在料理中摻入約20片的安眠藥粉，等到丈夫吃完後沉沉睡去後，她把戈皮叫來家中，兩人聯手以枕頭摀住丈夫臉部，導致其窒息身亡。起初馬杜里還試圖掩蓋罪行，向周圍鄰居謊稱是心臟病發身亡，不過經過驗屍後發現，丈夫死因是窒息、且胸骨有骨折傷口，認為案情不單純，因此馬上將馬杜里拘留。





人妻偷情被抓包「聯手小王殺夫」！獨自伴屍「看謎片一整晚」警看手機傻眼了

馬杜里在料理加入安眠藥粉，迷暈老公後再將其殺害。（示意圖／由AI生成）





殺老公後不跑！人妻獨自伴屍「看謎片一整晚」

警方事後從手機發現，馬杜里和小王聯手殺人後，竟獨自陪伴在丈夫屍體旁，還看了一整晚的色情片，直到凌晨4點才打電話通知鄰居，自己的丈夫出事。眼見所作所為被抓包，馬杜里在審訊中承認，與情人共同策劃並動手謀殺，目前案情正在調查中。關於馬杜里犯案後伴屍看色情片的動機，仍有待釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：人妻偷情被抓包「聯手小王殺夫」！獨自伴屍「看謎片一整晚」警看手機傻眼了

更多民視新聞報導

他用SIM煉出「近200g黃金」價值50萬！專家急揭嚴重後果

快跟進移工朋友下注！「狂中大獎」彩券行老闆認證：眼光精準

0050「定期定額or大筆錢ALL IN」？內行曝關鍵：績效不錯

