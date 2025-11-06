人妻自爆偷吃外籍！和友炫耀來自象牙海岸 綠帽尪怒告

桃園一名女子小美（化名）於近期遭到前夫阿偉（化名）指控，在婚內期間不斷與不同男子發生性關係。（示意圖／翻攝自pexels）





桃園一名女子小美（化名）於近期遭到前夫阿偉（化名）指控，在婚內期間不斷與不同男子發生性關係，甚至還跟不明人士炫耀「解鎖外籍」。阿偉於去（2024）年11月間接獲臉書爆料後，憤而與妻子離婚，並將她告上法院。

根據判決書，阿偉與小美於2005年12月間結婚，怎料他卻在去年11月間接獲陌生女子臉書私訊，指稱他的妻子性關係相當混亂。該女子向阿偉表示「請問你認識小美嗎？」接著便開始透露小美在下班後會去找人發生性關係，甚至還跟黑人朋友，總共「3人行」。隨後，該名陌生女子更丟出小美的3張裸身照，以及與不明人士的聊天紀錄。

廣告

在截圖中，小美除了與不明人士炫耀「我解鎖外籍」外，更提到和她發生性行為的人身分，表示該名男子是一名「黑人」，來自象牙海岸，還表示「他家裡還有三個室友都黑人啊」。透過身上的特徵，以及痣的位置，阿偉認定這些裸身照的主人，就是自己的妻子小美，憤而向她求償30萬，在今（2025）年8月左右，2人將近20年的婚姻也正式畫下句點。

法院審理時，小美辯稱，近期也遭受不知名網友謾罵，其中包含「拋夫棄子就算了，還拿走錢？」、「外遇是很不可取的事情，請小美小姐請速處理」、「請小美小姐與我們做聯絡，不要拋夫棄子捲款而逃，請他跟我們聯絡，300萬還來」，使她飽受不少壓力。

但法官認為，這些訊息內容雖有提及金錢，但卻沒有要求小美將錢財匯入指定帳戶或送至指定地點，也就是並沒有要她交付財物，與常見的詐騙手法不同，因而不採信小美的說法。後續並判處小美需賠償前夫阿偉20萬元，全案可上訴。

