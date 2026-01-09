人妻與小王「車上激戰」！ 綠帽尪拍到心碎畫面還被告

綠帽尪拍到老婆車上激戰小王的畫面還被告。（示意圖／翻攝自Pexels）





嘉義一名人夫A男因為察覺老婆B女與鄰居C男外遇，就偕同岳父蒐證，用手機拍攝到B女與C男在車內的裸露影像。事後C男卻反告A男妨害秘密，經嘉義地院審理後，判處被告A男無罪。

根據判決書記載，案發時間為2023年1月某日的深夜11點多，B女的車輛停放在民雄鄉一處緊鄰樹叢、田地的鄉間道路，當2人正在發生親密行為時，A男持手電筒，拍攝到C男在車內車內露出生殖器的影像。

C男被拍之後，當場氣得報警提告，主張A男涉犯刑法第315條之1第2款之「無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」。A男應訊坦承確實有上述拍攝行為，但是為了維護自己的配偶權。

法院勘驗應片，A男影片開始時以手電筒照入車內，並稱「不信抓你們抓不到」等語，足見拍攝時A男，確實未先經C男同意，但是A男錄影之行為並不符合「無故」的定義，所謂「無故」係指欠缺法律上之正當理由，而理由是否正當，則應依個案之具體情事。

法院審酌，A男基於蒐集侵害配偶權相關證據的目的，竊錄告訴人C男，而案發當時並無其他方法可以及時蒐集C男侵害其配偶權之證據，A男於錄製必要內容後，也即立刻停止竊錄行為，所以認定非屬無故，而具有法律上之正當理由，判處A男無罪，全案可上訴。

