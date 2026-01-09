人妻與老王路邊「車震」狂搖！綠帽夫找岳父現場抓姦 蒐證反挨告結果曝

社會中心／陳韋劭報導

人妻與老王在路邊車震，人夫拍片蒐證卻挨告。（示意圖／資料照）

嘉義一名人妻小穎（化名）與鄰居老王（化名）發生婚外情，小穎的丈夫阿雄察覺異狀後，日前開車載著岳父前往抓姦，在民雄工業區路旁發現妻子和老王在車內激戰，阿雄拿出手機蒐證，拍下妻子和老王衣衫不整畫面，事後被老王控告妨害秘密，檢察官依法起訴。嘉義地院審理後，認為阿雄並非無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位，判無罪。

判決指出，阿雄和小穎為夫妻，老王則是阿雄夫妻的鄰居。2023年1月23日晚間10時許，小穎開車到嘉義市東區忠孝北街載老王出門幽會，兩人在開車到民雄工業區後，把車停在路邊一處電線桿旁，且在車內發生親密行為，不久後，突然有人持手電筒及手機潮車內拍攝，還大喊「不信抓你們抓不到」，老王下體裸露被對方拍下，他憤而當場報警，事後控告阿雄妨害秘密。

阿雄應訊時指稱，之前就有懷疑妻子出門的理由很奇怪，當時是過年期間，妻子這麼晚出門，感覺不太對，因此開車載岳父去民雄工業區附近晃，看能不能找得到人，發現妻子的車輛後，發現車子有其他人，且傳出震動和異響，才會持手電筒和手機對著車內攝影，蒐集侵害配偶權之相關證據。

阿雄還說，拍攝地點就在民雄鄉鄉道旁邊，並非擅自闖入老王的住居所或其私密領域，所拍的2部影片，時長分別約僅數10秒左右，已經確定發生出軌的事情後，就停止錄影，動機與目的應屬正當合理。

嘉義地院審理後，難認阿雄的行為屬於「無故」，而是具有法律上之正當理由，因此與刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪之構成要件不符，判阿雄無罪。

