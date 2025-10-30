人妻色聊裸訊、偷情懷他人胎！還約男大生「多人運動」 法院駁回丈夫求償

（社會中心／綜合報導）桃園一對結婚逾十年的夫妻，婚姻關係在多重背叛中走向破裂。男子阿奇（化名）控訴妻子小美（化名）婚後多次與網友單獨過夜，甚至與男子阿傑（化名）進行裸體視訊、傳送曖昧訊息，還與男大生發生多人性行為。更令他難以接受的是，小美竟然還懷上阿傑的孩子，阿奇憤而提告求償150萬元，不過法院最終判決駁回，理由是「早已和解」。

示意圖／擷取自 免費圖庫Freepik

根據判決書，阿奇與小美於2012年結婚。小美婚後頻繁與網友互動，2023年2、3月間認識阿傑後，多次私下與阿傑約會、視訊裸聊並傳送鹹溼對話紀錄；同年3月，小美更與網路上認識的男大生相約「多人運動」。

事件曝光後，阿奇翻看手機訊息，見妻子與阿傑在LINE裡熱絡對話，氣得質問：「妳偷情，還要硬凹！房子這麼大筆資產，還不夠懲罰嗎？」小美回覆：「對不起，我真的錯了。」

示意圖／擷取自 免費圖庫Freepik

判決書指出，小美事後為挽回婚姻，親筆簽下「不離婚協議」，內容寫道：「我因良心發現，跪求阿奇維持婚姻關係，願將房子過戶給他。」阿奇也在對話中回應「對呀，是和解書的意思」；隨後，小美確實將桃園市房產過戶給阿奇。兩人之後仍共同生活一年多，直到2024年9月正式調解離婚。

另一方面，阿傑也透過訊息向阿奇致歉，並傳送和解協議書，依約匯入36萬元賠償金。法院審理時確認匯款與對話紀錄均存在。

法官認為，雙方就婚內不忠事件已達成和解，且雙方履行完畢，依民法規定不得重複請求，因此阿奇無權再要求損害賠償。法院遂駁回阿奇的請求與假執行聲請，全案可上訴。

