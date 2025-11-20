人妻被騙嚴重卡到陰！宮主鎖門「伸手掐奶、撫摸下體」 喊：這是驅邪穴道

（社會中心／綜合報導）新北市一間宮廟的曾姓宮主，遭控利用夫妻前往收驚的機會，以「卡到陰嚴重」為由，要求人妻單獨到二樓接受額外儀式。檢方調查指出，宮主在密室內對人妻伸出不當觸碰，最終遭台北地檢署依利用權勢性交等罪嫌起訴。

根據調查，這名人妻過去也曾接受收驚，對相關儀式並不陌生。2024 年底，她與丈夫及友人一起前往該宮廟參加活動。結束後，曾姓宮主以驅邪為名，稱需要到樓上進行加強處理，並強調必須攜帶香爐同行。然而，二樓其實是宮主的私人住所，平時並不開放信眾進入，因此丈夫與同行者被要求留在一樓等候。

示意圖／擷取自 免費圖庫PIXABAY

人妻表示，宮主帶她上樓後隨即將房門反鎖，開始以按摩名義觸碰肩頸與背部，接著伸手至內衣內摸胸部，並聲稱「這也是穴道」。其後宮主更將手伸向人妻下體並侵入內褲。由於當時獨處於上鎖的房間中，她感到害怕，不敢反抗。

事後，人妻與丈夫返家後情緒難平，向友人尋求建議，經介紹向律師諮詢後決定提出告訴。檢察官認為，宮主以宗教權威為手段，使受其照護的信徒被迫屈從，行為已涉及利用權勢猥褻與利用權勢性交等罪嫌，因此將其提起公訴。

