人妻解鎖外籍「與黑人3P激戰」！綠帽夫怒提告 斬斷19年婚

桃園一名人夫某天突然收到陌生人私訊爆料，稱他的妻子Amy（化名）最近紅杏出牆，甚至還「與黑人朋友3P激戰」，更分享對話截圖，內容疑為Amy帳號傳LINE給未知人士說「我解鎖外籍」，人夫認為該帳號正是妻子Amy所使用，氣得提出離婚並提告。

根據判決書顯示，人夫在去年11月時，收到陌生女子Linda（化名）臉書私訊，對方問他，「請問你認識Alison ○嗎？」接著便爆料，「她最近下班都去A7找人約砲」、「她還跟那黑人朋友玩3P」、「看你自己的老婆被我男友上？」隨後更傳出3張女子的裸照與暱稱為「Alison ○」的LINE對話截圖。

人夫好奇點開截圖，沒想到內容竟是「Alison ○」傳訊給未知人士表示「我解鎖外籍」、「黑人」、「來自象牙海岸」、「他家裡還有三個室友都黑人啊」、「X身上啊」等入骨字眼，人夫一看，該帳號的暱稱與老婆LINE暱稱一樣，且照片也是同一張，因而認定妻子搞出婚外情，與多人發生關係，他哀莫大於心死，氣得決定與妻子結束近19年的婚姻，並將其告上法院，求償30萬元。

而Amy則向法官辯稱，她近來也飽受不知名網友的謾罵，直指是詐騙集團謊稱手中有她外遇的證據，想詐騙、恐嚇前夫。Amy也提供訊息對話，包含「拋夫棄子就算了 還拿走錢？」、「請XXX小姐與我們做聯絡，不要拋夫棄子捲款而逃，象牙海岸的又大又長我們都知道，請他跟我們聯絡，300萬還來」等。

不過，對此，法官認為，以上訊息雖有談及金錢，但並未要求Amy把錢匯入指定帳戶，與一般詐騙手法不同，且Amy雖已更換LINE大頭照，但人夫也指控，照片和妻子的髮型、襪子都一樣，甚至連身上的疤痕都相同，鐵口直斷是他老婆沒錯，透過訊息截圖交互比對，可確認照片即是Amy本人，判定Amy婚內與他人發生性行為已侵害配偶權，審酌Amy矢口否認外遇等情，判處她須賠20萬元，全案可上訴。



