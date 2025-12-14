人妻診所內「精油推拿」遭性侵…尪門外苦等不知情

社會中心／新北報導

新北市一名人妻因身體不適前往某中醫診所接受自費精油推拿，卻遭到性侵。（示意圖，非當事者／PIXABAY）

新北市一名人妻因身體不適前往某中醫診所接受自費精油推拿，未料卻遭遇噩夢。馮姓推拿師竟趁診所人員離開，關燈反鎖推拿室，利用體型優勢對女子強行性侵得逞。當時人妻的丈夫正在診所外等候接送，不知妻子正在室內受害。法院最終認定馮男性侵事實明確，刑事部分遭判刑4年6月；民事部分，判決馮男與該中醫診所須負連帶賠償責任，合計賠償夫妻倆45萬元。

根據判決書，已婚的受害女子因身體不適，預約晚間前往診所接受自費推拿服務，由於原本熟識的推拿師離職，改由馮姓男子服務。在療程進行期間，馮男藉故以「減肥精油」為由，擅自解開女子內衣並持續推拿；接著，馮男趁診所人員離開，竟將推拿室房門反鎖並關燈，隨即對女子強行性侵，女子雖情緒極度驚恐並多次明確拒絕並試圖掙扎逃脫，但仍遭馮男性侵得逞。

案發當時，受害女子的丈夫因久候未見妻子出來，心生疑慮，由於多次撥打電話給妻子未果，便走到推拿室門外，嘗試轉動門把，此舉讓推拿室內的馮男因心虛而停止了獸行，女子則馬上衣衫不整的衝出診間，見到在外焦急等待的丈夫後，情緒瞬間潰堤，並在丈夫陪同下立即報警驗傷。

女子事後身心嚴重受創，經診斷出現急性壓力反應，日常生活受到重大影響，馮男則在審理期間辯稱，雙方為你情我願，否認有強迫行為。然而，法官審酌案情，認定受害女子僅是第二次前往該診所，且與馮男並無私交或親密關係，實難認定女子會在該情境下主動與不熟識的推拿師發生性行為，因此未採信馮男的說詞，認定其強制性侵的事實明確。

針對診所責任部分，院方主張推拿為自費外包服務，與診所無關，試圖撇清責任。但法院認定，診所與推拿師之間存在排班與分帳關係，從外觀上對消費者而言屬「一體服務」，難以卸責。

最終，法院判決馮姓男子因性侵犯行，刑事部分遭判處有期徒刑4年6月；民事部分，判決馮男與診所必須負連帶賠償責任，須賠償受害女子精神慰撫金35萬元、其丈夫10萬元，合計45萬元。

