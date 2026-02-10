人妻誆找閨密玩「挺孕肚實戰小王」！產前3個月照開房 分娩當天綠帽夫得知真相崩潰了

新北市一名人妻懷孕回娘家待產，誆找閨密玩，實際卻挺孕肚實戰小王，讓丈夫得知真相崩潰。示意圖。（翻攝自photoAC）

新北市一名人妻懷孕回娘家待產，不過卻藉機與丈夫分隔兩地，誆騙對方要找閨密玩，實際卻挺孕肚實戰小王，丈夫在老婆生產當日，才赫然發現妻子生產前3個月仍不倫小王，還在旅館開房，氣得怒告對方。

根據判決書指出，新北一名人夫小馬（化名）與妻子阿玟（化名）2023年結婚，婚後小馬忙於工作，體恤妻子懷孕讓她回娘家修養待產，期間透過手機分享生活點滴，隔年（2024年）阿玟經常表示要去台中找一名暱稱「尼尼」的女性閨密玩，小馬也不疑有他，直到同年10月陪阿玟到醫院待產時，用到老婆手機才發現，妻子口中的閨密竟是小王，才得知自己被綠。

據照片顯示，阿玟與小王不僅留存擁抱接吻、摸胸的親密照外，2人還一同去台南逛夜市、看電影，直到7月26日到29日間，阿玟都還挺著大肚子與小王在旅館開房，就連阿玟生日也甜密勾著小王的手慶生，氣得小馬質問妻子，阿玟則坦承偷吃不倫，讓小馬氣得對阿玟提告求償50萬元。

不過全案審理時，阿玟則矢口否認外遇，反控小馬在她生產的極度疼痛中時，背叛她的信任，以猜測手機密碼的方式解鎖她的手機，並以翻拍方式拍下相簿中照片，已嚴重侵害她的隱私權，且此蒐證應不能當成證據，並指小馬的指控全是自己在臆測。

法官檢視相關證據時，發現阿玟穿性感兩截式泳衣，與陌生男子在房間與浴缸前合照，且男子時而伸手環抱，還將手伸進阿玟衣內摸胸，加上阿玟也主動親吻男子，可見2人曾多次出遊且互動親密，證據確鑿，判定阿玟已侵害配偶權，酌審阿玟財務狀況，最終賠20萬元。可上訴。

