人妻返家驚見丈夫帶狐狸精 浴室「一袋保險套」成偷情鐵證

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今年6月間，新竹一名人妻欣欣（化名）返回台南娘家，結果突然提早返回新竹夫家，卻驚見丈夫阿傑（化名）帶外遇對象貞貞（化名）回家，於是對2人提告並求償百萬，全案經法院審理，法官認定阿傑與貞貞的行為嚴重破壞婚姻關係，最終判決2人須連帶賠償欣欣60萬元及利息。

判決指出，今年6月間，欣欣回到台南娘家，但到了22日凌晨，她無預警提前返回新竹夫家，結果她剛進門約五分鐘後，丈夫就帶著貞貞走進家門，2人眼神驚恐的望向她。

欣欣於是質疑丈夫與貞貞的關係，丈夫則辯稱，他與貞貞是透過交友軟體認識，剛開始只是聊天，後來邀請貞貞到家中作客聊天，雙方沒有發生性關係，他也向妻子坦承自己有失分寸；貞貞則解釋，她不知道阿傑已婚，只是接受邀請去對方家中，否認和阿傑有發生關係。

不過欣欣查看客房浴室，竟發現一袋用過的保險套、衛生紙，還有貞貞戴的隱形變色鏡片，欣欣也調閱社區監視器畫面，發現貞貞曾在今年5、6月間，5度與丈夫出入家中，認為2人有發生關係，於是控告2人侵害配偶權，要求賠償精神損失。

法院調查後發現，阿傑與貞貞曾在電梯內親吻，這個行為已超越一般朋友關係，且2人多次進入阿傑及欣欣的婚後住所，行為違反婚姻忠誠義務，已對欣欣造成重大精神傷害，法院綜合雙方經濟狀況及行為情節，最終判決欣欣可獲賠60萬元及利息。

