人妻遭渣夫逼賣淫、與公公激戰拍片！懷孕淚控：不知生父是誰

泰國羅勇府近日發生一起震驚社會的案件，一名20多歲女子控訴，婚後不僅遭丈夫虐待，還被迫與公公發生性行為，過程被丈夫親自掌鏡拍攝成不雅影片上網販售牟利。女子目前已懷孕約三個月，但因接觸男性過多，連胎兒父親身分也不清楚。案件曝光後，警方立即介入，將丈夫與公公逮捕調查。









人妻遭渣夫強押賣淫、逼「與公公激戰」拍片牟利！她懷孕淚控：不知生父是誰

泰國人妻婚後遭虐，丈夫逼迫她與公公發生性行為，還將影片上網販售牟利。（圖／翻攝自 Youtube頻道）

遭渣夫逼從事性交易、與公公性行為還拍不雅片牟利

根據外媒報導，這名泰國人妻一年前與丈夫結婚，婚後兩人同住羅勇府，她在商店擔任店員，丈夫則販售冰淇淋維生。因經濟拮据，丈夫竟逼迫她從事性交易賺錢。更令人震驚的是，丈夫強迫她與公公發生性行為，還將性愛過程拍攝成影片上網牟利。

女子遭丈夫強押摩鐵賣淫、拳打腳踢，手機被沒收失去自由，最終透過媒體求助獲警方救援。（圖／翻攝《Thaiger》）

她進一步指出，丈夫還會將她強押她至摩鐵賣淫，並守在門外怕她溜掉。女子透露，只要拒絕配合，丈夫便拳打腳踢，並將她與外界隔離，手機遭沒收，完全失去與家人朋友聯繫的自由。女子在忍無可忍下，透過社群平台向媒體求助。媒體接獲訊息後通報警方，成功安排女子脫離控制，並協助展開偵辦。





女子懷孕3個月卻不知生父，丈夫、公公涉性交易與性侵，婆婆崩潰，警方持續追查涉案人員。（示意圖／翻攝畫面）

懷孕卻不知父親 身分成謎

女子表示，自己目前懷有約3個月身孕，卻無從得知腹中胎兒的生父身分，因為有許多人拒絕採取防護措施。警方調查發現，受害女子的丈夫涉嫌介紹、強迫他人從事性交易，以及散布不雅影像牟利，依媒介賣淫及違反《電腦犯罪法》等罪嫌偵辦。公公則承認曾與媳婦發生一次性行為，目前也被列為性侵罪嫌對象。案件曝光後，婆婆得知真相當場崩潰，強調自己事前完全不知情，並要求警方依法究辦，絕不包庇任何家人。警方目前已查扣大量不雅影片及通訊紀錄，持續追查涉案其他人員身分，以完整釐清事件全貌。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：人妻遭渣夫強押賣淫、逼「與公公激戰」拍片牟利！她懷孕淚控：不知生父是誰

