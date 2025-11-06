人妻遭爆料與黑人玩3P 夫見「解鎖外籍」對話怒提告

桃園一名人妻與丈夫結婚1多年，丈夫去年底收到陌生訊息，爆料其妻子約炮、與黑人玩3P，甚至還有妻子與人對話說「解鎖外籍」，丈夫崩潰提告法院判人妻須賠償20萬元。

桃園地方法院。（圖／翻攝自Google map）

判決書指出，人夫與妻子2006年結婚，期間2人婚姻狀況穩定，未料去年11月間人夫臉書接到一名陌生女子私訊，稱其妻子「下班找人約炮」、「管好你老婆」、及「還跟黑人玩3P」等訊息，甚至還提供人妻裸照以及「我解鎖外籍」的與他人對話截圖，人夫因此崩潰於今年8月離婚，並向妻子提告侵害配偶權求償30萬元。

案經桃園地院審理，人妻庭訊時辯稱向丈夫爆料的女子是詐團成員，自己也曾被網友攻擊聲稱有她出軌證據，但法院查出人夫收到的對話紀錄截圖，暱稱及大頭貼照片均與人妻帳號、外觀相符。

法官採信人夫說法，審酌人妻行為已侵害人夫配偶關係的身分法益，且堅持否認所有遭指控情事，情節重大應負賠償責任，參酌雙方工作及經濟狀況，最後判應賠償20萬元精神慰撫金，全案可上訴。

