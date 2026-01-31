人妻鋼琴師2度偷吃！懷3寶激戰尪表弟…再趴友人：音樂人沒控管好情愫

社會中心／羅欣怡報導

台南鋼琴師人妻懷三寶期間，與丈夫表弟日久生情。（示意圖／PIXABAY）

在台南開設鋼琴教室的小美（化名），和貿易商丈夫阿力（化名）結婚10年育有3名未成年子女，但卻在懷老三時，被阿力抓包和自己的表弟婚外情，但阿力選擇原諒，沒想到孩子出生後，小美又與不明男子爆發曖昧。阿力心灰意冷，怒告請求離婚。

判決書指出，阿力和小美於2015年結婚，2021年在懷第3胎的時候，小美因生活上的煩惱和丈夫的表弟吐苦水，但沒想到聊著聊著就產生情愫，進而發展出不倫戀，阿力怕影響胎兒健康選擇原諒，事後孩子生出來驗DNA確認是親生的，也和表弟以30萬元和解。

廣告 廣告

但么子還在襁褓中，阿力發現小美出外演出期間，竟又與志同道合的「友人」發展情愫，兩造關係降至冰點，自2024年起分居至今。

小美辯稱，阿力不但曾口出惡言辱罵她，自己身為音樂人，會在工作場合認識諸多志同道合之友人，而在異地空檔時間難免會有彼此在工作與生活上之交流與分享，或許在自在的氛圍裡而未控管好彼此的情愫，才會有踰矩行為。

法官審理後認為，小美不顧已婚身分，接連數次出軌及踰矩行為，確實破壞夫妻間的信任基礎，導致雙方形同陌路，婚姻已無回復可能，判准離婚。

更多三立新聞網報導

國道奪命畫面曝！小貨車故障停路肩…他下車看 大貨車偏離「夾殺」慘死

養生館藏春色！小房間「半套ing」中壢警破門 越南妹驚叫還想逃

市值9200萬！12公斤黃金新員工「忘在高鐵」列車長：20年來撿過最貴的

趁尾牙偷情！人夫辦公室「全裸激戰小三」妻崩潰：閉上眼都是你們的畫面

