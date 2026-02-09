人妻閨蜜探新生兒！狂彎腰露奶色誘老公：胸部有變大？結局展開驚呆眾人

生活中心／王文承報導

一名人妻表示，閨蜜到家中探視新生兒時，穿著深V、拉鍊式的低胸服裝，在老公面前刻意拉開衣服拉鍊，頻頻調整低胸衣著，甚至在倒飲料時多次彎腰。（示意圖／PIXABAY）

不少孕婦在生產後，常會迎來親友探訪與祝福。然而，一名人妻卻分享，自己在產後3個月期間，與一位多年女性友人的互動，讓她感到相當受傷與不適。對方不僅在聚會時穿著過於暴露，之後到家中探視新生兒時，種種行為更讓她在老公面前感到被比較、被冒犯，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

人妻閨蜜探嬰 狂彎腰露奶色誘尪結局展開

一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她與該名朋友是高中同學，產後陸續收到不少同學關心。某次兩人相約聚餐時，朋友不斷追問為何她老公沒有一同出席。儘管她當天未特別打扮，朋友卻穿著深V、拉鍊式的低胸服裝赴約，席間還頻頻詢問她胸部是否變大、婆婆態度、是否重男輕女，以及老公是否會分擔育兒與家務等私密問題，讓她感到不太舒服。

真正讓原PO無法接受的，是朋友飯後到家中探視孩子時的舉動。她表示，朋友一進門便刻意拉開衣服拉鍊，頻頻調整低胸衣著，甚至在倒飲料時多次彎腰、假裝打不開瓶蓋，行為顯得過於刻意。臨走前，朋友還主動詢問能否請原PO的老公載她到火車站，讓她心中更加不是滋味。

此外，朋友帶來的伴手禮僅是嬰兒固齒器與家中吃剩的牛舌餅，整體互動讓原PO感到極度不被尊重。她坦言，自己才剛生產、身材尚未恢復，在這樣的情境下更顯自卑，也不禁懷疑朋友是否刻意在她與老公面前展現自己。

貼文曝光後，引發網友一面倒批評，「這種完全沒有界線感」、「根本不是朋友」、「拜託直接保持距離」、「在人妻老公面前這樣真的很不妥」、「你老公沒有答應載她，至少還懂得避嫌」、「這行為真的很可疑，遠離比較安心」。

不少人也提醒原PO，產後本就需要被體諒與尊重，任何讓人感到不舒服的關係，都不必勉強維持。

