人妻閨蜜訪新生兒！竟穿「超低胸爆乳裝」彎腰露奶色誘尪 結局超展開

不少孕婦生產後，常會迎來親友探訪與祝福。一名人妻在3個月前生下孩子後，也接連收到許多高中同學的慰問。然而，她與一位女性朋友碰面時，對方的舉動卻讓她相當受傷。朋友不僅穿著超低胸的拉鍊爆乳裝赴約，之後到她家探視小孩時，更在她老公面前刻意拉開拉鍊、彎腰，讓剛生產、身材走樣的她倍感受到打擊，貼文曝光後，立即掀起網友熱議。

一名女網友在網路論壇《Dcard》發文指出，兩人聚餐時，朋友一直在意為何老公沒有一起出席。雖然她當天沒有特別化妝，但卻穿著深V拉鍊式爆乳裝赴約，席間不斷問她胸部是否變大、婆婆態度如何、會不會重男輕女、老公是否會幫忙等家庭問題。然而真正讓她無法接受的，是飯後到家中看小孩時，朋友的行為變本加厲。

原PO說，朋友一到家就直接拉開衣服拉鍊、露出低胸內衣，並頻頻往下拉，似乎刻意展露。同時，她倒飲料時不停彎腰、假裝開不了瓶蓋，臨走前還主動詢問原PO的老公能否載她去火車站。拜訪的伴手禮更只是嬰兒固齒器與家中吃剩的牛舌餅，這些舉動讓原PO深感受傷，甚至懷疑朋友根本是想誘惑她的老公。

貼文曝光後，引發大批網友批評，「拜託遠離這種朋友」、「也太噁心了吧」、「這種朋友完全是綠茶婊」、「你老公沒傻傻答應載她至少還有邊界感」、「露奶還狂誇你老公，超可疑」、「沒有界線感，快絕交」、「這根本不是朋友」。

