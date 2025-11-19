人妻驚見偷情大尺度訊息 尪辯開房「沒辦法」

新北市一名黃姓女子發現丈夫與外遇對象互傳曖昧訊息，內容露骨且帶有性暗示，甚至提及曾到摩鐵「親密接觸」。（示意圖／翻攝自pixabay）





新北市一名黃姓女子發現丈夫與外遇對象美美（化名）互傳曖昧訊息，內容露骨且帶有性暗示，甚至提及曾到摩鐵「親密接觸」。她憤而向丈夫及第三者提告，求償60萬元精神慰撫金，老公還辯稱「當下硬不起來」。新北地院審理後認定兩人行為已明顯侵害配偶權，判決須連帶賠償20萬元，全案可再上訴。

根據判決書內容，黃姓女子與鍾姓丈夫結婚後育有一名兒子，原本期盼組成穩定家庭，然而婚後丈夫性情大變，經常酗酒到深夜才回家，有時甚至出現砸東西、拉扯、辱罵等失控行為。黃女坦言，婚姻關係早已緊張，但她仍試圖維持家庭，沒想到最終讓她心碎的，竟是丈夫手機上一連串外遇訊息。

去年6月底，黃女注意到丈夫手機不斷跳出一名美美的訊息，打開後赫然看見兩人對話中充滿挑逗字眼、抱怨配偶的內容，甚至回憶兩人曾共享親密時刻。黃女指出，訊息中的語句不僅情感曖昧，更帶有床笫暗示，內容包含互訴思念、彼此取暖的情緒。更令她無法忍受的是，美美還提醒鍾男，「你怎麼都不刪一下訊息？被看到會出事。」讓她確信兩人是明知不倫卻刻意隱匿，嚴重傷害她作為配偶的尊嚴。

事件曝光後，黃女質問丈夫，鍾男雖否認情感出軌，但最終仍承認兩人曾共同前往旅館。他在訊息中表示，那天確實有親嘴、擁抱，意圖發生性關係，但辯稱「我根本硬不起來」、「我就是沒有放進去」、「我就是軟的」。美美則在法庭上強調，兩人只是短暫曖昧，從未正式交往，也沒有進一步的性行為，認為侵害情節屬輕微。

然而法官審酌相關證據後不採信兩人的輕描淡寫說法。判決指出，只要行為超越一般友誼界線、足以破壞婚姻信任，就構成不法侵害。鍾男與美美傳送大量挑逗訊息、互相傾訴情感、抱怨各自配偶，甚至一同前往旅館開房，這些行為均非普通朋友或一般社交所能合理解釋。

法院認為，兩人互動已嚴重動搖夫妻之間的信任基礎，使黃女承受巨大的精神壓力與羞辱感。尤其美美「提醒刪訊息」的內容，更顯示兩人明知不倫卻仍持續發展關係，侵害情節非屬輕微。最終法官考量雙方經濟能力、社會地位與侵害嚴重程度，判決鍾姓丈夫與美美須連帶賠償黃女20萬元精神慰撫金；至於黃女求償的其餘40萬元部分，則因金額偏高遭駁回，本案仍可上訴。

