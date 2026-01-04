人妻驚見枕邊人對中古車留暗號求鑑定…內行揭殘酷真相：小心帶病回家

生活中心／綜合報導

一名人妻在臉書社團發文求助，指出丈夫在社群平台上一則看似販售中古車的貼文下，留言一串神祕數字「41712」。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

日前一名人妻在臉書社團發文求助，指出丈夫在社群平台上一則看似販售中古車的貼文下，留言一串神祕數字「41712」。由於該貼文內容充滿對女性身材的隱喻，人妻懷疑丈夫意圖不軌。對此，大批網友與知情人士解讀後直言，該貼文實為性交易廣告，代碼即為聯繫暗號，認定丈夫有「喝茶」或約X之嫌。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上傳截圖，內容顯示一個在社群平台Threads上的帳號發布了一則「台中台灣本土性能車」的貼文。文中詳細列出規格為「車長168、車重50、車燈D-E」，並標註賞車地點位於台中，最後附上通關密碼「41712」。人妻發現丈夫不僅關注該貼文，更搶先留言輸入該組密碼，因感到不單純，遂上網詢問廣大網友這是否為外遇徵兆。

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論。許多熟知網路用語的網友指出，文中的「車長」、「車重」與「車燈」顯然是指女性的身高、體重與上圍罩杯，並非單純的汽車買賣。不少網友以反諷語氣留言表示「這是試車活動，但試完可能會得病」、「這規格很高，關鍵字是做不是坐」、「搞不好會帶回HPV（人類乳突病毒）」。

針對此事件，多數網友勸誡原PO面對現實，留言表示，「不要懷疑，這就是約砲」、「以前賣車沒聽過這種術語，剛問老公也說是」、「這麼明顯就不用猜了，建議直接放生」。整體輿論傾向認為該丈夫的行為已構成精神出軌或企圖進行性交易，該代碼極有可能是色情行業的接頭暗語。

