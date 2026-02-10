人妻驚覺3弟弟皆老公種 尪認亂倫：18歲後月月激戰岳母

一名人妻親眼目睹母親與老公上床，最後還發現母親與她同時都懷了老公的小孩。（示意圖，photoAC）

1位40歲的人妻在Reddit分享了震碎三觀的親身經歷。懷孕7個月的她提早回家，竟撞見結婚25年的丈夫與親生母親在床戰，母親甚至囂張叫她滾。這場意外揭開了長達22年的不倫戀，讓原本看似美滿的家庭一夕崩解。

女婿岳母亂倫22年

英國《鏡報》報導，兩人從15歲青梅竹馬一路走來，育有4名子女，當時正滿心期待第5胎。丈夫坦承，自18歲婚禮那天起就被岳母誘惑，22年來每月都發生關係，甚至才剛與岳母激戰完畢，轉頭還能裝做沒事回老婆身邊。本來原PO滿心歡喜，覺得60歲的母親能跟自己同年懷孕，簡直是上天送來的奇蹟。她做夢也沒想到雙喜臨門的背後，藏著最不堪的真相，母親肚裡的那個孩子，生父居然就是自己的老公。

3弟弟都是老公種

醜聞爆發後，原PO帶22歲、18歲與15歲的3個弟弟去做DNA鑑定，證實他們全是老公的親生骨肉。這意味著原PO親生的孩子們，其實與輩份上的舅舅是同父異母的兄弟，這也讓原PO感到萬分痛苦，不知該如何啟齒跟自己小孩解釋這場混亂的身分關係。另外，她也逼老公去跟63歲的老丈人岳父認錯攤牌，當原PO父親得知老婆長期跟女婿暗通款曲後，精神嚴重遭受打擊，沒想過悠閒的晚年生活卻突然迎來這種晴天霹靂。

牧師媽虛偽雙標

這樁亂倫醜聞後來被原PO在家庭聚會當眾揭穿，讓平常在教會擔任兒童牧師的母親遭教會炒魷魚，沒想到這位母親仍毫無愧疚感，反而覺得是女兒毀了她苦心經營的形象。最諷刺的是，這名母親總是瘋狂吐槽原PO太年輕懷孕，甚至用蕩婦這種難聽字眼羞辱她，結果自己卻偷吃女婿，雙標行徑簡直虛偽到了極點。

母女決裂誓拿扶養費

最後，原PO已經準備好走法律途徑，一定要拿到孩子該有的全額扶養費，並決定母女關係從此徹底斷絕。

更多鏡週刊報導

丈夫強押接客！還被迫與公公拍不雅片 悲慘人妻懷孕「不知生父是誰」

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒

公公性侵媳婦懷孕！誇張冒名簽墮胎同意書 謊稱阻她「討客兄」