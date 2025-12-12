人妻「偷看老公手機」後悔了！ 見搜尋紀錄直接愣住：很對不起他

人妻後悔偷看老公手機的搜尋紀錄。（示意圖，Pexels）

一名人妻因為老公最近態度逐漸冷淡，害她頗為焦慮，忍不住偷看枕邊人手機的搜尋紀錄，不料看完後她直接愣住，頓時感到很內疚，原來丈夫變得疏遠不是出軌外遇，而是在為兩人的性事著想。

原PO在Dcard發文，表示自從有了孩子後累到不行，跟老公愛愛的頻率減少很多，加上生產後私密處變得很乾，稍微用力就會痛、甚至沒感覺，跟老公反映幾次後，兩人滾床頻率又更少了。她也察覺到對方開始主動保持距離，變得有點冷淡。

原PO為此感到焦慮，前幾天忍不住偷看老公手機的搜尋紀錄，結果看完直接愣住，老公查詢的全是「老婆沒感覺怎麼辦」「提升夫妻刺激」「產後老婆很痛很乾怎麼改善」，這才知道老公不是不想碰她，而是怕她不舒服，不願給她增添壓力。原PO感到十分內疚「覺得很對不起他」，自責不該懷疑老公，便發文請教網友如何改善。

廣告 廣告

網友們看完也替原PO鬆口氣，紛紛表示看完都被閃瞎，同時不忘熱心提供建議，「以為老公怎麼了 還好是關心你的好男人」「信任很重要 建議道歉一下偷看的事」「性生活不協調真的很影響感情」「以為要抱怨老公 看內文直接被閃瞎」。

更多鏡週刊報導

「這輩子沒見過E罩杯」 《和我老公結婚吧》男星私訊小10歲洋妞露骨對話外流

陳冠希「豔照門」禍源恐是自己？名導爆外流關鍵 第一張看到阿嬌崩潰了

她為躲雨誤入狼穴遭性侵2次 保全喊「老天都在幫我」還拔保險套