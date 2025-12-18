人妻「十指緊扣小王」進摩鐵！未成年女兒跟爸爸告狀1事…意外洩姦情

記者陳弘逸／桃園報導

桃園人妻被未成年女兒目睹員工旅遊時跟別的男生牽手,跟爸爸告狀，意外洩露姦情。（示意圖／PIXABAY）

桃園人妻小花（化名）育有1女，婚後7年，跟前男友大壯（化名）重拾連繫，還被女兒撞見媽媽在員工旅遊時跟對方牽手；丈夫小綠得知後（化名），甚至目睹妻子跟小王相互摟腰及撫摸臀部一同進出汽車旅館，憤而提告求償100萬元。大壯否認侵權，主張婚姻早已有裂痕，請求免賠；但說詞未獲法官採信，依法判他應賠償20萬元。

判決指出，男子小綠（化名）跟女子小花（化名）於2017年結婚，婚後育有一未成年女兒，未料2022年起，妻子開始出現反常行為，不只手機不離身，還在社群上跟異性頻繁互動，甚至拒絕透漏行蹤及經常晚歸。

2024年女兒向爸爸小綠透露，媽媽員工旅遊時「會和別的叔叔手牽手」，便開始懷疑婚姻遭第三者介入，今年甚至發現她跟小王大壯（化名）頻繁出遊、用餐，目睹牽手、擁抱、相互摟腰及撫摸臀部一同進出汽車旅館。小綠無奈跟小花協議離婚，並向小王大壯提告，求償100萬元精神慰撫金。

大壯主張，她跟小花為多年前男女朋友，和平分手後未聯絡，2024年重拾聯繫，否認逾越普通朋友分際，且女方離婚後，才繼續發展感情，顯見婚姻早有裂痕，是長年矛盾隔閡不斷累積的結果，認為婚姻失敗並不能歸咎於他，認求償金額過高，請求駁回。

綜合相關證據，法官認為，小花離婚前兩個月，開始跟大壯親密交往，雖有離婚規劃，但仍未完成離婚登記，卻有逾越一般男女交往分際，仍屬破壞婚姻關係生活圓滿安全及幸福法益，因此構成侵權。

法官審酌雙方學、經歷、社會地位及經濟狀況，判大壯應賠償小綠30萬元精神慰撫金，逾此部分無據，可上訴。

