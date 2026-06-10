人妻「街頭開喝」竟是蔡依珊！同框黑衣男「不是連勝文」

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娛樂中心／綜合報導

「紅豆食府千金」連勝文的愛妻蔡依珊日前分享飛往中國遼寧大孤山旅遊的影片，吸引眾多網友圍觀。繼「#跟著13去旅行」系列影片曝光後，近日一段她現身花博酒吧的畫面流出，再度引發關注。

蔡依珊罕曬片、一家四口輪番尬舞

「紅豆食府」二千金、現年47歲的名媛蔡依珊，與中國國民黨前主席連戰之子、現任國民黨副主席連勝文於2006年結婚，兩人婚後育有兩子。蔡依珊不時在社群IG分享家庭生活點滴，每每PO文總能聚集大批網友朝聖。她日前才罕見在IG限動曬出一家四口的「飯後娛樂」狀態，全家人在家中輪番秀舞技的畫面笑翻網友。

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連勝文妻「街頭開喝」畫面曝！47歲蔡依珊「被問怎麼在這」神回一句

蔡依珊日前才罕見PO出一家四口「飯後尬舞」畫面。（圖／翻攝自IG＠蔡依珊）





蔡依珊現身花博開喝畫面流出

蔡依珊8日上傳最新影片跟粉絲們分享美食名單，這次的探店地點是年輕人的聚集地「花博」。同行員工還開玩笑問她怎麼出現在這裡，蔡依珊則笑回：「拜託好不好，我很年輕！」，接著還補充說「至少我的心境很年輕」。

連勝文妻「街頭開喝」畫面曝！47歲蔡依珊「被問怎麼在這」神回一句

47歲蔡依珊現身花博，被問「怎麼在這」神回一句。（圖／翻攝自IG＠蔡依珊）





蔡依珊「自嘲年齡」逗樂全場

蔡依珊隨後造訪自己喜歡的酒吧，創辦人透露每逢週末廣場都會有DJ現場播放音樂，入夜後總能聚集大批朝聖人潮，創辦人還邀請蔡依珊擔任「一日DJ」。影片中，兩人品嚐一番店內餐點後，還發生有趣的對話橋段，蔡依珊大讚店內餐點都很好吃，「顏值也非常高」，接著還自嘲自己來了會拉低平均值。創辦人急糾正並稱讚「是提高顏值」，蔡依珊一聽馬上笑開懷，但繼續幽默調侃「我是提高年齡層吧！」，讓全場笑翻。

連勝文妻「街頭開喝」畫面曝！47歲蔡依珊「被問怎麼在這」神回一句

創辦人（黑衣男）稱蔡依珊能來店裡「是提高顏值」，蔡依珊自嘲說「是提高年齡層」。（圖／翻攝自IG＠蔡依珊）





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