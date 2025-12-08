人妻1穿搭被公公狂嫌！釣一票苦主喊：長輩都不愛

生活中心／綜合報導



俗話說「佛要金裝，人要衣裝」，把自己打扮得好看，是不少人每天必做的事情，但每個人審美觀都不同，對於各種打扮都有不同見解。而在近日，有位人妻表示，自己這天與公婆一起吃晚餐，但卻因身上的「1穿搭」被公公狂唸，表示只有家裡有人過世才會這樣穿，讓這位人妻相當傻眼，怒吼「我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」。

1位人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示剛剛跟公婆在客廳吃完晚餐，公公卻突然要她「衣服不要都穿全身黑」，表示他們70幾歲了，是家裡有人過世才會穿黑色，原PO則回「我沒那麼迷信，而且這是以前就買了，如果這樣要重新買」。

廣告 廣告

人妻吃飯1穿搭被公公狂嫌「家裡有人過世才會穿」！釣一票苦主喊：長輩都不愛

原PO公公要她「衣服不要都穿全身黑」，表示家裡有人過世才會穿黑色，讓她相當無言。（圖／翻攝自臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》）





眼看原PO沒打算換衣服，公公又再嗆「去外面看哪裡有人都穿全身黑的，去廟裡也沒人在穿黑色的衣服」，原PO則無奈表示，自己在外面也是看到很多人穿全身黑色的，現在很多年輕人也很多穿黑色衣服，公公則搬出原PO媽媽回「如果妳媽看到妳穿全黑，她也會唸妳」，這時原PO也沉不住氣，怒回「我就說我媽不會這樣唸我！然後我就上樓了」，並在文末感嘆「莫名其妙欸！吃個晚餐心情被弄到不美麗」。

人妻吃飯1穿搭被公公狂嫌「家裡有人過世才會穿」！釣一票苦主喊：長輩都不愛

原PO無奈表示，在外面經常看到人穿全黑色，許多年輕人也很多黑衣。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）





文章曝光後，網友們幾乎一面倒力挺原PO，認為是長輩刻板印象所導致，「老人家不喜歡全身都穿黑色的衣服」、「長輩都不喜歡，我自己阿爸也是，他們都覺得要穿亮一點對磁場比較好」、「不論年齡，腦筋不會跟著進步的人真可悲」、「很多老人家長輩真的不喜歡全身黑的衣服，在他們的說法裡就是不吉利」。

人妻吃飯1穿搭被公公狂嫌「家裡有人過世才會穿」！釣一票苦主喊：長輩都不愛

留言區一面倒力挺原PO。（圖／翻攝自臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》）





留言區中也有不少苦主發聲，「笑死，我的衣櫃全部都是黑色的，每天穿全身黑（黑色顯瘦啊）而且工作服就規定要黑色的怎麼辦」、「我懂耶！我也被這樣唸過」、「我家也是這樣子真的很莫名其妙，我婆婆超怕黑色衣服」、「我娘家媽媽也是一樣，看到我的穿搭太黑，就會啟動碎念模式」。





原文出處：人妻吃飯1穿搭被公公狂嫌「家裡有人走才會穿」！釣一票苦主喊：長輩都不愛

更多民視新聞報導

不只機場Wi-Fi藏危機！「這1免費物」也有資安風險

台灣人拜月老不求姻緣！供桌「全擺這1物」笑翻網

外國球員拿大同電鍋煮飯「忘放1物」！急壞2萬台灣人

