「一人宅」時代來臨 小七、全家超商物流策略大相逕庭

人口結構性改變也衝擊著台灣上萬家超商物流策略的改弦易轍。（本刊資料照）

根據不動產資訊平台資料顯示，一人宅數量10年間增加57％，台灣將近1/3人宅。人口結構與居住型態的改變也衝擊著上萬家超商的物流策略。

「一人宅已經佔了全台約三分之一比例，我們也在思考面對這樣結構性改變，我們要怎麼變，」今（29）日出席首家大型物流園區開幕的統一企業董事長羅智先提出他的觀察。

他還強調，「當這樣的趨勢出現，我們的同事也要這樣的場景適應看看，才能體察到消費者真正的需求。」而台南新市物流園區的首開幕，也是為了達到羅智先口中曾提及實踐「貨暢其流」的呈現。也就是羅智先的「物流三全」：全天候、全溫層和全時段。

也因此在預計興建的4大物流園區中，台南新市物流園區目前進駐了統一集團物流公司與關係企業，包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發(物流園區之開發興建與營運管理)，形成完整的一站式物流服務體系。

比肩而行的全家超商則採取「中心＋衛星」模式前進。全家表示，目前全台共建置3大綜合物流中心、7座多溫層物流中心；北、中、南三大綜合物流中心，分別座落於桃園大溪、台中大肚與高雄岡山，且三大物流園區內皆設有電子商務專倉，其中112年啟用的台中大肚倉更導入螺旋輸送機、自動疊棧及AGV無人搬運車等自動化設備，節省30％人力成本，並可提升中部地區包裹配送產能3成。

因應「全家」集團超過4,400間便利商店配送需求及關係企業持續擴展，為確保商品保鮮及多溫層配送需求，近年持續擴建「多溫層物流中心」，全台據點由北至南共7座，涵蓋林口、大溪、瑞芳物流中心、台中大肚、雲林、高雄岡山物流中心，107年增設冷凍專倉及花蓮。

