人安基金會九大服務 點亮弱勢希望

冬至，是一年中黑夜最長、寒氣最盛的時節，也象徵新陽將生；人安基金會常年走在街頭第一線，提供防飢、防寒、防病與工作轉介等九大服務，支持無家者與弱勢族群走過艱困處境，陪伴他們在寒冬中重新看見希望。(見圖)

人安基金會今(廿)日舉例說明，八十歲的胡奶奶人生中飽受家暴，造成腰椎滑落、行動不便，充滿恐懼與疼痛；現年事已高，生活無法自理，又沒有家人照顧，長期身心煎熬。人安基金會楠梓平安站得知情況後立即介入，送上熱食與物資，安排定期關懷，晚年終於有了依靠。

人安基金會正如火如荼推動第三十六屆「寒士吃飽30」公益活動，農曆年前將各界希望之光送到寒士身邊，不論春夏秋冬，讓愛延續到每一個角落。