人安基金會善化平安站「寒士慶端午」 120位寒士齊聚提前歡度端節
端午佳節將至，人安基金會善化平安站於6月9日，在善化文康育樂活動中心舉辦「寒士慶端午」活動，邀請120位寒士朋友齊聚一堂提前歡度佳節。善化區長譚乃澄現場發放健康關懷包及旅行袋外，也準備大樂透彩券，象徵為寒士朋友帶來希望，陪伴大家迎向嶄新人生。
活動結合台南市推拿與民俗調理保健養生協會、臺南市希望義剪服務協會及臺南市銀髮人才服務單位，提供義診、義剪及就業輔導等服務，協助寒士照顧身心健康並提升就業機會。同時感謝東香台菜海味料理、台南善真、豐濟志工隊、大愛咖啡洋行及孟響希望打擊樂音樂教室等愛心單位共襄盛舉，帶來精彩表演。
26歲謝女士因疾病無法工作，一度陷入生活困境，在善化平安站協助下獲得餐食及育兒物資支持，度過艱難時期，如今已順利在早餐店就業，重返穩定生活。此次特別回到活動現場分享自身經歷，鼓勵仍在低谷中的寒士朋友勇敢向前。人安善化平安站特別準備重生泡泡球，謝女士戳破代表著已重生回歸社會，勉勵現場的寒士勇敢向前走。
人安基金會善化平安站長年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務，陪伴街友、清寒長輩、單親媽媽及弱勢家庭走過人生低谷。誠摯邀請社會大眾伸手濟貧，認捐端午健康包每份600元，或支持平安站建站計畫「平安瓦」每月500元、每年6,000元，讓服務細水長流。愛心專線：(06)581-4088；劃撥帳號：50409612（戶名：人安基金會）。
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