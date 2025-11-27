人安基金會彰化平安站提前送暖 保暖物資陪弱勢平安過冬

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著冬季寒意漸濃，人安基金會彰化平安站將「感恩」化為實際行動，今（27）日，工作人員忙著整理、防寒外套、禦寒衣物、手套、圍巾及暖暖包，仔細打包成一份份愛心物資，每份還附上祝福卡片，準備送往寒士、單親媽媽與弱勢家庭手中。

人安基金會彰化平安站感恩節前夕送暖，為寒士及弱勢家庭發放防寒衣物與暖暖包。（人安基金會提供）

近年物價持續攀升，加上天候變化劇烈，弱勢族群的生活壓力也隨之增加。許多寒士因收入不穩、缺乏換季衣物，冬天常只能依靠薄衣度日，夜晚寒風中蜷縮身體的畫面令人心疼。基金會表示，保暖物資一直是冬季最迫切需求的民生物資之一，透過感恩節送暖活動，希望減少寒士因低溫造成的健康風險，也讓他們在嚴冬中不再孤單。

「看到有人關心我們的寒冬，我真的很感動。」一位接受物資的寒士說，他平日靠打零工維持生活，家中衣物單薄，收到外套與暖手包後，感到前所未有的安心。基金會工作人員也提到，許多單親媽媽同樣面臨困境，冬季孩子容易感冒，適時的保暖物資對她們而言不只是生活上的幫助，更是一份精神支持。

人安基金會多年來持續推動防飢、防寒、防病及心靈輔導等服務，每到冬季特別加強街頭關懷、熱食發放及保暖物資補給。今年的感恩節活動，也為即將到來的年度大型公益活動「寒士吃飽30」尾牙暖身，每份愛心年禮800元、應急紅包600元，將於年底前陸續送至弱勢家庭手中，讓他們在寒冬中也能感受到節慶的溫暖與祝福。

基金會呼籲，冬天對弱勢族群而言是最難熬的季節，但只要社會願意伸出援手，一件保暖衣、一份熱食，便能改變他們的生命溫度。人安基金會邀請民眾在感恩節之後，持續支持弱勢，用溫暖陪伴他們度過寒冬。

民眾如欲參與捐助，可洽彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。