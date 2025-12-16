人安基金會深入北車周邊發送禦寒物資 助街友撐起安全防線





人安基金會今年9月起於北平東路設立中正平安站，旨在就近服務北車周邊街友。平安站每週一至週五上午供應熱食，並結合洗澡、換衣及發放生活物資等服務，為寒士提供實質幫助。

服務實例： 48歲的陳先生因經商失敗陷入困境，常到站用餐。他表示：「有地方吃飯、洗個熱水澡，打理好自己，也比較有機會找到兼職工作。」

自立計畫： 人安計畫於115年在平安站推動小型家庭代工計畫，協助寒士自力向上，逐步重拾生活自主。基金會強力徵求中小企業提供簡易代工機會，請洽人安社工部。

歲末送暖：寒士吃飽30，募集年禮紅包

面對接連的低溫侵襲，寒士在嚴寒中求生更為艱難，人安基金會正積極推動「寒士吃飽30」公益行動。

募集目標： 號召社會大眾一同響應，募集愛心年禮每份800元、應急紅包600元，或每月918元「拉一把」常年服務。

溫暖依靠： 基金會表示，希望一份溫飽能在寒夜中成為最即時的依靠，讓街頭弱勢感受到社會的溫暖。

愛心專線：(02)2836-1600分機293，劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會，備註：尾牙小組）。

