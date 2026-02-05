人安基金會花蓮站喬遷 歡迎各界支持與轉介

人安基金會花蓮站完成喬遷，歡迎舊雨新知繼續支持。（圖：人安基金會提供）

長期關懷寒士、街友的花蓮人安基金會花蓮平安站，正式完成喬遷，新址在花蓮市國聯二路120號，民眾若有相關需求可以轉介到此處，為無家者、弱勢朋友點亮一盞不滅的燈。

人安基金會花蓮站長羅佳翔，長年深耕在地，以一餐溫飽、一夜安眠、一句問候，陪伴走過人生低谷。他強調，花蓮平安站的重生，凝聚社會各界的善意與支持，讓愛在此落腳、生根。未來，平安站將持續成為風雨中的避風港，在每一個需要的清晨與夜晚，溫柔守候。

人安基金會花蓮站提供人助自助的模式，服務寒士。（圖：人安基金會提供）

羅佳翔說，人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。不過「寒士吃飽30」現僅募得5成，2月底持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元(年禮及紅包)，邀您一起幫助身處困境的人，迎向屬於自己的春天。愛心專線：(03)8311-562，劃撥帳號：5012-9207（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。線上捐款：https://reurl.cc/GGdlnW。（梁國榮報導）