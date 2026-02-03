人安新站迎立春愛心大使送年禮 揭開台南站寒士吃飽30序幕

沁泠樂團楊宜蓓團長、陳宗廷老師攜手人安台南站新站，穿梭在街頭夜訪送禮，將愛心年禮與應急紅包雙手遞向寒士。黑夜中的一聲問候、一份關懷，如同立春前的微光，在最寒冷的冬末時，點亮新年的希望。 圖：人安基金會提供

[Newtalk新聞] 農曆新年將至，歲末寒意未退，立春將臨，人安基金會自2月2日起，於台南各街頭及公園展開「寒士吃飽30」送禮行動，預計發送330份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意，因為有近五成仍待捐助，岌岌可危。

今晚7點，沁泠樂團楊宜蓓團長、陳宗廷老師攜手人安台南站新站，穿梭在街頭夜訪送禮，將愛心年禮與應急紅包雙手遞向寒士。黑夜中的一聲問候、一份關懷，如同立春前的微光，在最寒冷的冬末時，點亮新年的希望。

楊宜蓓團長支持台南站多年，深知遷站辛苦，特於夜間參與送禮行動，為對得來不易的新站表達祝賀。在發送年禮的過程中，鼓勵寒士在新的一年許下新的期許，讓這次送禮行動有了新的意義。人安基金會表示，尾牙不只是一頓飯，更象徵一整年的辛勞被看見、被肯定；對寒士朋友而言，這份年禮代表有人願意陪他們一起過年，被尊重、被在乎。

每一位街頭寒士背後，藏著不為人知的人生轉折，或許一場變故，從此顛沛流離、流落街頭；心事糾結層層、憂思難解。立春象徵告別寒冬、迎向新生，萬物蓄勢待發，一份年禮與紅包，如寒夜微光、雪中送炭，為低谷中的人生悄然注入再度前行的力量。

人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。「寒士吃飽30」現僅募得5成，2月底持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元(年禮及紅包)，邀您一起幫助身處困境的人，迎向屬於自己的春天。

愛心專線：(06)236-3811，劃撥帳號：31594945（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。

線上捐款： https://reurl.cc/7VzM1Q

◎訊息聯繫人：人安基金會 台南站吳俊豪 ◎電話：(06)236-3811

該會按月將專案款項匯入勸募指定帳號

115給魚給竿拉人一把 衛部救字第1141364922號，勸募期間115年1月1日至115年12月31日

