人安楠梓平安站攜手義工分享臘八粥 溫暖寒士

農曆十二月初八「臘八節」象徵迎接新年與感恩祝福，為讓露宿街頭的寒士在寒冬中也能感受到節日溫暖，人安基金會楠梓平安站廿六日於站內舉辦「臘八送暖‧粥香傳情」活動，由楠梓平安站站長率領義工團隊，親手熬煮臘八粥，與寒士一同分享年節關懷。(見圖)

主辦單位今(廿七)日說明，活動當日楠梓平安站站長與義工們走入站內，親切招呼寒士入座，陪伴大家品嚐熱騰騰、料多味美的臘八粥；現場粥香四溢，氣氛溫馨融洽，義工們貼心關懷寒士的身體狀況與生活近況，提醒近日氣溫偏低，務必注意保暖與健康。

廣告 廣告

多位寒士感性表示，臘八節能喝上一碗熱粥，感受到久違的年節氣氛與被關心的溫暖，不僅暖胃，更溫暖人心，為寒冷的生活注入繼續前行的力量。楠梓平安站站長指出，臘八節象徵分享與感恩，透過一碗臘八粥，希望讓寒士感受到社會的溫情與陪伴；未來也將持續結合義工與社會資源，推動更多關懷行動，陪伴寒士平安度過寒冬，迎向嶄新的一年。

人安「寒士吃飽30」活動今年已是第三十六屆，這個有大愛的社會關懷運動目前僅達四成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持；人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手。您的每一分捐助，都是寒士熬過大寒、走向春天的重要力量。