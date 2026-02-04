人安為街頭點燃希望 宜縣寒士吃飽30迎立春

人安基金會於全台各地平安站同步展開「寒士吃飽30」送禮行動。羅東站預計發送320份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意，尚有近三成需認助，急不可待。（圖：人安基金會提供）

▲人安基金會於全台各地平安站同步展開「寒士吃飽30」送禮行動。羅東站預計發送320份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意，尚有近三成需認助，急不可待。（圖：人安基金會提供）

農曆新年將至，歲末寒意未退，迎立春，人安基金會二月二日起，於全台各地平安站同步展開「寒士吃飽30」送禮行動，羅東站預計發送320份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意，尚有近三成需認助，急不可待。

人安基金會羅東站於立春前夕，走訪宜蘭地區火車站、公園、及橋墩下等街友棲息地，將年禮及應急紅包，親送到每位街頭寒士手中。他們的家在哪裡，我們就送到哪裡，黑夜中的一聲問候、一份關懷，如同立春前的微光，在這最寒冷的冬末時，將社會大眾的溫暖及祝福，傳遞到宜蘭地區的每個角落，點亮新年的希望。

廣告 廣告

每一位街頭寒士背後，藏著不為人知的人生轉折，或許一場變故，從此顛沛流離、流落街頭；心事糾結層層、憂思難解。立春象徵告別寒冬、迎向新生，萬物蓄勢待發，一份年禮與紅包，如寒夜微光、雪中送炭，為低谷中的人生悄然注入再度前行的力量。人安基金會表示，尾牙不只是一頓飯，更象徵一整年的辛勞被看見、被肯定；對寒士朋友而言，這份年禮代表有人願意陪他們一起過年，被尊重、被在乎。

人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。「寒士吃飽30」現僅募得七成，二月底持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元年禮及紅包，邀您一起幫助身處困境的人，迎向屬於自己的春天。