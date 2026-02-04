人安「寒士吃飽30」2/2全台開跑 認購達5成極需各界支援





農曆新年倒數，為陪伴街頭寒士度過冬末寒夜，人安基金會於 2 月 2 日（一）起在全台平安站同步展開「寒士吃飽 30」送禮行動。藝人王家梁特別應邀於當晚 9 點親赴台北車站周邊，並肩義工展開夜訪，親手遞送年禮與應急紅包。今年預計發送 7,000 份物資，然而募款進度目前僅達成 5 成，人安呼籲大眾共同伸出援手，認助這份象徵尊重與希望的年禮，協助處於人生低谷的弱勢朋友迎向新春陽光。

王家梁北車街頭夜訪：面對面的問候，點亮寒冬中的希望

首次參與夜間街頭送禮的藝人王家梁，在濕冷的台北車站周邊感受深刻：

親力親為： 王家梁與志工並肩而行，將裝有豐盛年菜的年禮與應急紅包雙手遞交給寒士。他坦言過去多為間接參與公益，此次面對面的互動讓他感觸良多，也更提醒自己珍惜日常。

微笑的力量： 寒士朋友簡單的一句「謝謝」，對王家梁而言是最大的回饋。他表示，每位寒士背後都有不同的故事，這份禮物不只是物資，更是社會對他們的肯定與溫暖。

不只是一頓飯：年禮象徵尊重，助寒士告別低谷

人安基金會指出，對流落街頭的寒士而言，立春前的這份年禮深具意義：

心理支持： 每一位顛沛流離的寒士心中都藏有層層糾結。這份年禮代表「有人在乎、有人陪你過年」，能為身處低谷的人生注入前行力量。

核心服務： 除了「寒士吃飽 30」，人安常年於全台提供「防飢、防寒、防病及就業輔導」等四大服務，成為貧苦弱勢者在社區中的堅實依靠。

認助進度僅 5 成：每份 1,400 元，邀您共植「春之微光」

目前「寒士吃飽 30」活動正處於募款關鍵期，急需社會大眾點滴支持：

認助內容： 每份包含「防飢年禮（800 元）」與「應急紅包（600 元）」，合計 1,400 元 即可幫助一位寒士溫暖迎春。

募集期限： 捐款活動將持續至 2 月底，期盼能填補剩餘 5 成缺口。

【如何捐助？】

愛心專線： (02)2836-1600 分機 293

郵政劃撥： 19695227（戶名：人安基金會，請備註「尾牙小組」）

線上捐款： 人安基金會官方捐款平台

一場變故可能讓生活瞬間易位，但一份關懷卻能讓絕望的人看見新生。在這個立春將臨的時節，誠摯邀請您與王家梁一起，成為那道照亮寒夜的微光，讓每一位努力生活的寒士，都能迎向專屬於自己的春天。

