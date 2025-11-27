人客多推出最新力作「森山寫照」豪奢露營新典範重塑山林旅宿想像

旅遊中心/綜合報導

旅宿科技品牌 人客多 Lakeze 宣布旗下最新豪奢露營專案 「森山寫照」 正式亮相，坐落於宜蘭冬山鄉山林之間，以獨特地景、自然節奏與建築語彙重新定義豪奢露營。此場域在冬山純淨的自然環境中打造沉浸式住宿體驗，被視為台灣山系旅宿的新指標。

創辦人 廖士鈞 表示，森山寫照的誕生源自一個核心理念：「把自然還給旅客」。他說：「我們不是把飯店搬到山裡，而是把自然最乾淨的模樣留給旅客。真正的豪奢，是能在自然裡保持生活品質。」

森山寫照所在的冬山鄉，以緩坡山形、微風稻浪與雲層層疊的天際線著稱，是宜蘭最具自然詩意的地帶。廖士鈞認為，冬山鄉的天然環境，是讓森山寫照成為「目的地級旅宿」的重要基底。

森山寫照三大核心理念

1.『自然要被看見，而不是被打擾』

森山寫照採用低度開發手法，以高架平台減少土地壓力；每一帳都以冬山地貌量身打造視野軸線。從晨霧、光線到夜間蟲鳴，旅客可以在自己的房間內完整感受冬山的自然節奏。

2.『科技是輔助，不是主角』

整區導入人客多的 AI旅宿系統，旅客可透過 LINE 完成入住、天氣查詢、活動預約。廖士鈞說：「科技讓旅客更自由，不是讓山林變現代。」

3.『把冬山的生活節奏變成旅客的日常』

森山寫照以冬山在地食材打造「森食晚餐」，推出晨間散步、野飲體驗與星空聲景時段，讓住宿本身成為一場「慢下來的儀式」。

廖士鈞：豪奢露營的核心不是奢華，而是『情緒品質』

廖士鈞認為，豪奢露營的價值不在於設備堆疊，而在於旅客回家後仍記得那份放鬆。「我們希望旅客記得的，是冬山的風、森林的光，而不是帳篷的樣子。」

人客多團隊指出，森山寫照將持續結合自然生態教育、戶外藝術與策展體驗，打造「冬山 × 自然 × 生活」的旅宿新標準。