蔣萬安備詢「殷瑋答」槓議員！ 何孟樺遭反問怒了
台北市長蔣萬安今（9日）在台北市議會接受議員質詢，民進黨議員何孟樺針對無菸城市推動一題，問蔣萬安是否裁示讓研考會主委殷瑋及發言人團隊用實際行動去稽查、體恤基層，一旁的殷瑋卻主動插話回答「邀請議員一起來」，反質疑何孟樺沒有去過現場，還自稱自己是基層，兩人唇槍舌戰，蔣萬安則一句不發，何孟樺怒批：「到底誰是市長？」
何孟樺質詢蔣萬安 殷瑋突插話搶答爆口角
何孟樺今在議會中質詢蔣萬安關於無菸城市的推動情況以及執行人力問題，無菸商圈將擴大到迪化商圈，委外人員只能勸導、沒有公權力可以開單，屆時公務員稽查恐面臨超時工作的問題，她問蔣萬安，是否讓殷瑋和市府發言人團隊一起到現場稽查。
雖然何孟樺問的是蔣萬安，但殷瑋一聽到自己的名字，立刻跳出來回答，表示何孟樺若關心此議題，歡迎一起去稽查，「不知道議員有沒有去過？」何不滿表示，現在是她提問的時間，要她尊重她發言，殷瑋又說：「妳問的時間，也是我答的時間」；何說因為在臉書說「無菸城市推動中」，為什麼不乾脆加入排班？殷瑋則插話：「我寫的是『催生中』，議員沒看清楚」，又再次表示歡迎何一起加入。
殷瑋稱「我是基層」惹議 何孟樺轟：到底誰是市長？
何孟樺不以為然，表示高層應該一起加入公務員排班以身作則，殷瑋又說自己不是高層，「我是基層」，強調自己去過現場，酸何「妳一位沒去過的人，要求我是什麼意思？」何要求時間暫停，表示她不是要殷瑋回答，「我要市長裁決，誰是你老闆？」殷瑋反嗆：「人民是我老闆」，還說蔣萬安已經講得很清楚，還要裁決什麼？何孟樺怒批，她希望市府高層一起下去做，不要讓基層公務員那麼辛苦，結果現在殷瑋竟然連讓市長發言都不想，「現在到底誰是市長？我們真的也搞不清楚」，殷瑋又再次重申自己是基層。
何孟樺旁的議員王閔生也看不下去，出言質疑殷瑋是否在和議會對抗，總質詢的對象是市長，他卻一直抬槓、鬥嘴，請議長戴錫欽叫殷瑋回座位，殷瑋還一度拒絕，最後戴錫欽出面緩頰，表示各局處首長可以協助市長回答，但如果議員希望首長回座，那就尊重議員，由質詢議員決定。
事後何孟樺在臉書發文痛批，殷瑋身為簡任13職等、年薪將近180萬，手上還有47萬特別費可以使用的研考會主委，卻聲稱自己是基層，「難怪蔣萬安市長敢說自己跟『基層』站在一起！」更狠酸蔣萬安今天質詢的表現，根本不是跟基層站在一起，「是站到『基層』後面了吧！」
更多鏡週刊報導
嫌護照「Republic of China」太小了 徐巧芯提案凍結外交部預算100萬
當場社死！黃仁勳拿皮夾簽名 打開一看竟皺眉：攏沒錢啊
黃國昌稱當年密會蔡英文被下封口令 姚人多打臉：要求保密的人是他
其他人也在看
殷瑋狂答…何孟樺氣炸：我要蔣萬安裁決！現在到底誰是市長
台北市長蔣萬安日前被爆，答詢時要依靠研考會主委殷瑋即時提供講稿，被酸「殷瑋答」。而民進黨台北市議員何孟樺今（9）日質詢時，建議蔣萬安讓殷瑋帶著發言人們一起排班稽查違規吸菸，結果一旁的殷瑋就出聲邀何孟樺一起，還大酸何孟樺然後呢、什麼意思。兩人越吵越兇，讓何孟樺氣炸直呼，「我不是要你回答，我要市長裁決…現在到底誰是市長，真的搞不清楚」。
蔣萬安遇敏感題又當機！遭逼問放寬中配參政「跳針回2字」遭架離
台北市長蔣萬安近日出席教育博覽會，面對媒體追問國民黨擬修法放寬中國人參政爭議時，因全程跳針回「謝謝」並由教育局長湯志民與隨扈「架離」現場，引發網友熱議。蔣萬安先前已被戲稱為「蔣稿機」，質疑其過度依賴幕僚給稿。此次尷尬逃避的影片曝光後，再度被酸「操偶師不在就當機」。網友紛紛留言嘲諷市長平時愛談政治議題，遇到敏感問題卻瞬間噤聲，這段如「押解犯人」般的突圍畫面也成為社群熱議焦點。
蔣萬安長子拿市長獎竟遭網暴 同學列冠軍錦旗貢獻打臉青鳥
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。但Threads竟有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，有同學跳出來列舉蔣得立幫班上貢獻不少冠軍錦旗，脆友紛譴責網路霸凌。
「誰是市長搞不清楚！」遭點名去加班別只打卡！與二綠議員對槓 殷瑋嗆：沒有去過的人要求我？
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市議會今（9）日進行市政總質詢，民進黨議員何孟樺針對蔣市府推動「無菸城市」政策的人力配置與基層超時工作問題提出質...
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
拿山友嘴沈伯洋！登山圈怒：是北市府做不到
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出打造「大台北天際線」、串聯淺山步道的構想，卻遭北市府大地工程處發布新聞稿反擊，指相關說法不僅誤解現況，若貿然開發甚至可能破壞自然生態。一名資...
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
江怡臻不連任拚2028立委？黃揚明讚「正確決定」 示警綠營後手
九合一大選逐漸升溫，但國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）卻拋出震撼彈，表態將不參與年底的新北市議員選舉，引發討論。媒體人黃揚明認為，若江怡臻欲布局2028年立委選戰，這個決定是正確的，但他也提醒，要防範綠營借題發揮。
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
蔣萬安回應遮蔭議題 北市人行道遮陽傘今夏施作
台灣夏天常常氣溫超過攝氏35度，因應高溫行人遮蔭需求， 民進黨台北市議員簡舒培指出，新北市早已試辦「人行道遮陽傘」，台北市喊二年依然零進度，並質疑台北市自動傘造價要620萬元。台北市長蔣萬安回應表示，相關設計已完成，今年夏天將於示範點施作；都發局也澄清，單座造價並非外界所稱620萬元，而是約146萬元。
羅智強護航高金！律師直搖頭：不貪污很難嗎
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費及相關補助高達787萬餘元，遭北檢依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。國民黨立委羅智強為其護航，痛批總統賴清德「清算在野黨...
最新網路民調出爐！高雄市長藍綠對決「這人領先」
政治中心／楊佩怡報導隨著2026年底的九合一選舉步步逼近，各黨派參選人正全神貫注地投入備戰。這場選戰中，除了首都台北市由民進黨的沈伯洋對壘國民黨的蔣萬安，引爆高度話題外，其他一級戰區同樣亮點十足。包括，新北市的蘇巧慧與李四川之爭、台中市由何欣純交手江啟臣，以及高雄市賴瑞隆對決柯志恩，皆備受各界矚目。對此，在最新網路民調「柯志恩出戰賴瑞隆搶高雄市長大位，你會支持誰？」中，「這1人」目前獲得50.1℅位居第一。
毒駕輾斷警所長雙腿「無保請回」掀眾怒！彰化市長不滿出手 地院急發聲
彰化縣警察局埔鹽分駐所所長陳國銘日前追捕28歲施姓毒駕嫌犯時，遭對方駕車衝撞，雙腿慘遭車輪輾斷重傷送醫。然而，施嫌移送後，彰化地方法院以「無法確認故意衝撞」為由，裁定「無保請回」，引發外界譁然。對此，彰化市長林世賢將向監察院提出陳情與檢舉，期盼透過制度檢討，守護社會安全與司法公信力；彰化地院則是發出聲明，回應外界質疑。
新北市長民調到底誰領先？不只支持度 她曝李四川還挖走「這批鐵桿綠」
2026縣市長選戰倒數不到半年，雙北選情藍綠已是打得火熱，上周民進黨民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢。但對此，國民黨立委徐巧芯8日在臉書引述最新TVBS民調指出，李四川領先蘇巧慧超過6個百分點，這樣的數字是狠狠打臉，「民進黨所營造的樂觀劇本」；她盤點各項選民數據指出，李四川除支持度領先外，看好度、年輕......
風評：鄭麗文「統戰」了「中共統戰官員」，該記頭功！
鄭麗文高調訪美，民進黨看在眼裡，不是十萬、而是十二萬分眼紅，鄭麗文自己臉書日日分享、時時分享不稀奇，稀奇的是民進黨也幫擴散，從黨中央到立法院黨團，都出面痛批鄭麗文僑宴，竟與「中共統戰官員同框」，此事非同小可，中華民國儼然就要葬送在鄭麗文的一頓飯裡。嚇死民進黨的「中共統戰大咖」，為台裔波士頓市長募款這個嚇得死人的「中共統戰官員」名喚俞國梁（Gary Yu），「......
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
張學良臨終吐露：被蔣介石扣押時，救他命的其實不是宋美齡
歷史的塵埃裡，總埋藏著不為人知的深情與秘密。許多年來，民間流傳著一個說法：西安事變過後，少帥張學良遭到蔣介石長期軟禁，全靠與他交情匪淺的蔣夫人宋美齡多次出面力保，才得以在刀光劍影中活了下來。這個說法流傳了半個多世紀，幾乎成為歷史的定論。然而，歷史的真相往往在生命落幕時才肯揭開面紗，張學良臨終吐露，當年被蔣介石扣押時，救他一命的其實不是宋美齡，而是那個被他辜負了大半輩子的原配髮妻于鳳至。（唐家興）
網紅多米多羅狂酸作品空洞黃山料遭公審 前總統跟風發諧音梗
曾連續3年霸榜誠品暢銷冠軍的34歲作家黃山料，最近又成了公審話題。YouTuber「多米多羅 Domidolo」看完他的6本著作後，忍不住開砲狂酸內容空洞、文字蒼白，甚至給出0分評價。影片中直指書裡充滿刻意留白與邏輯矛盾的偽名言，根本是在浪費紙張，這番犀利批評讓影片迅速爆紅，瀏覽人次突破100萬，在網路上掀起一陣不小的議論波瀾。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹