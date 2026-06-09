蔣萬安備詢「殷瑋答」槓議員！ 何孟樺遭反問怒了

何孟樺針對無菸城市推動一題時，和殷瑋唇槍舌戰。（翻攝自台北市議會網站）

台北市長蔣萬安今（9日）在台北市議會接受議員質詢，民進黨議員何孟樺針對無菸城市推動一題，問蔣萬安是否裁示讓研考會主委殷瑋及發言人團隊用實際行動去稽查、體恤基層，一旁的殷瑋卻主動插話回答「邀請議員一起來」，反質疑何孟樺沒有去過現場，還自稱自己是基層，兩人唇槍舌戰，蔣萬安則一句不發，何孟樺怒批：「到底誰是市長？」

何孟樺質詢蔣萬安 殷瑋突插話搶答爆口角

何孟樺今在議會中質詢蔣萬安關於無菸城市的推動情況以及執行人力問題，無菸商圈將擴大到迪化商圈，委外人員只能勸導、沒有公權力可以開單，屆時公務員稽查恐面臨超時工作的問題，她問蔣萬安，是否讓殷瑋和市府發言人團隊一起到現場稽查。

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雖然何孟樺問的是蔣萬安，但殷瑋一聽到自己的名字，立刻跳出來回答，表示何孟樺若關心此議題，歡迎一起去稽查，「不知道議員有沒有去過？」何不滿表示，現在是她提問的時間，要她尊重她發言，殷瑋又說：「妳問的時間，也是我答的時間」；何說因為在臉書說「無菸城市推動中」，為什麼不乾脆加入排班？殷瑋則插話：「我寫的是『催生中』，議員沒看清楚」，又再次表示歡迎何一起加入。

殷瑋稱「我是基層」惹議 何孟樺轟：到底誰是市長？

何孟樺不以為然，表示高層應該一起加入公務員排班以身作則，殷瑋又說自己不是高層，「我是基層」，強調自己去過現場，酸何「妳一位沒去過的人，要求我是什麼意思？」何要求時間暫停，表示她不是要殷瑋回答，「我要市長裁決，誰是你老闆？」殷瑋反嗆：「人民是我老闆」，還說蔣萬安已經講得很清楚，還要裁決什麼？何孟樺怒批，她希望市府高層一起下去做，不要讓基層公務員那麼辛苦，結果現在殷瑋竟然連讓市長發言都不想，「現在到底誰是市長？我們真的也搞不清楚」，殷瑋又再次重申自己是基層。

何孟樺旁的議員王閔生也看不下去，出言質疑殷瑋是否在和議會對抗，總質詢的對象是市長，他卻一直抬槓、鬥嘴，請議長戴錫欽叫殷瑋回座位，殷瑋還一度拒絕，最後戴錫欽出面緩頰，表示各局處首長可以協助市長回答，但如果議員希望首長回座，那就尊重議員，由質詢議員決定。

事後何孟樺在臉書發文痛批，殷瑋身為簡任13職等、年薪將近180萬，手上還有47萬特別費可以使用的研考會主委，卻聲稱自己是基層，「難怪蔣萬安市長敢說自己跟『基層』站在一起！」更狠酸蔣萬安今天質詢的表現，根本不是跟基層站在一起，「是站到『基層』後面了吧！」

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