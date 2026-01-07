人寵保健品騰勢 13日登興櫃掛牌價逾104元

▲騰勢董事長張智翔。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 保健品廠商騰勢即將在下週（13日）登興櫃，預估掛牌價至少104元。騰勢董事長張智翔表示，除了穩定的保健品市場經營外，隨著少子化趨勢，寵物跟新生兒數量在2019年已經呈現黃金交叉，目跟萬達寵物合資子公司，持續搶攻毛孩新藍海，挹注公司營運動能，力拚今年上櫃。

隨著高齡化社會來臨，「預防性保健」概念逐漸成為主流，保健食品市場呈現長期結構性成長；另一方面，「寵物擬人化」毛孩不再只是陪伴角色而被視為家庭成員，帶動寵物食品、醫療與保健支出持續攀升。騰勢目前旗下已建構完整的品牌矩陣，包括達摩本草、毛孩時代等保健品品牌，涵蓋成人機能保健、美容保健以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

騰勢2025年全年營收規模達到8.6億元、年增1.3％。張智翔回顧，自己原本是農二代，一開始從水果起家、跟朋友一起創業，後來朋友都離開，只剩自己獨撐，後來實在遇到天花板，冷鏈成本實在太高，因此轉做保健食品，切入紅海。

張智翔說，目前營收占比，人類與寵物約是七比三，相比人類保健食品，寵物市場較為封閉，也是目前行銷推廣努力著手處。去年中，與毛孩零售與服務龍頭萬達寵物，在去年合資成立子公司「騰達寵物」，布局寵物保健市場的重要里程碑。

張智翔表示，根據國外研究機構Deep Market Insights的調查結果，台灣寵物營養品市場在2024年達到6,293萬美元，從2026年將以年複合成長率8.6％的速度成長，預計到2033年將達到1.3232億美元，又觀察台灣毛孩家庭數持續增加，養寵支出逐年攀升，使得寵物保健市場成為企業重點戰略投資的方向。

張智翔指出，雙方將「寵物保健食品共同開發新品牌、代理具潛力的國內外品牌、專注寵物與大健康相關品類」作為核心定位，不僅打造寵物健康照護的完整生態圈，加速縮短新產品上市的市場教育期，有助提升騰勢在毛孩健康市場的滲透率。

保健品市場雖然已是紅海，但騰勢仍突圍獲得大樹藥局、佳世達科技、丁丁藥局、富邦金控創投等挹注。騰勢營運協理鄒馨瑩表示，跟其他品牌相比，騰勢具有快速測試市場的優勢，在迭代快速的市場下站穩腳步。

