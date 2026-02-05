人寵共好奢華假期！大溪笠復威斯汀打造北部飯店首座「毛孩樂園」

記者李鴻典／台北報導

在少子化現象與寵物經濟蓬勃發展的趨勢下，毛孩早已成為家庭中不可或缺的一員，也逐漸帶動「全家一起出遊」的新型度假型態。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店洞察此一轉變，斥資打造北部飯店首座狗狗專屬戶外遊憩空間「威斯汀毛孩樂園」，以品牌一貫重視身心靈健康的精神為核心，重新定義人與毛孩共融的度假體驗。

北部飯店首創！桃園大溪笠復威斯汀度假酒店打造「威斯汀毛孩樂園」，提供毛孩專屬的戶外空間。（圖／飯店旅宿業者提供）

酒店結合大溪笠復威斯汀獨有的山嵐綠意與自然景觀，將飯店綠地轉化為毛孩專屬的戶外探索樂園，讓毛孩能自在奔跑、探索感官，也讓毛爸媽在度假時，能真正與家人共享無拘無束的時光。

北部首創 飯店內專屬毛孩戶外樂園

「威斯汀毛孩樂園」為北部首家設置於飯店內的狗狗專屬戶外綠地空間，結合萬豪國際特別為毛孩旅遊規劃的「毛孩出遊記」主視覺與周邊設計，兼顧安全性與活動多樣性，特別規劃多項適合狗狗活動的設施，包括觸覺步道、玩轉樹洞、溜滑梯、蹺蹺板、草皮攀爬屋等，讓毛孩能在寬廣綠地中盡情探索與玩樂。此外，酒店亦為毛孩及毛爸媽提供溫馨舒適的室內專屬休憩場域，讓飼主與愛犬在活動之餘也能自在放鬆。

廣告 廣告

「威斯汀毛孩樂園」多元的遊憩設施，讓愛犬盡情玩樂。圖 大溪笠復威斯汀提供。（圖／飯店旅宿業者提供）

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店總經理王膺傑表示：「威斯汀品牌一向關注每一位賓客的身心靈健康，近年來，我們觀察到旅遊趨勢正從『寵物友善』走向『寵物共融』 ，因為毛孩不只是旅途中的陪伴者，而是真正的家人。飯店服務的思考，也不該只停留在『能不能一起住』，而是如何讓牠們真正參與、自在且被尊重。」

「威斯汀毛孩樂園」擁有寬闊草地的戶外空間。（圖／飯店旅宿業者提供）

從住宿到餐飲 全面升級毛孩尊榮體驗

因應寵物旅遊需求持續成長，大溪笠復威斯汀同步擴增寵物友善房型，大幅提升預約彈性。每間寵物房皆配備齊全，包含帳篷窩、舒適睡墊、飼料碗、健康零食、清潔袋與迎賓小點等，讓毛爸媽不需準備繁重行李，即可輕鬆帶毛孩入住。

餐飲服務亦全面升級，推出「毛孩專屬客房餐飲」， 針對毛孩營養與適口性打造多款專屬料理，包含以完熟番茄搭配紮實肉丸的「番茄肉丸義大利麵」、嚴選優質鮭魚與時蔬慢火燉煮而成的「鮭魚鮮蔬燉飯」，還有結合低脂雞胸肉與蘋果，口感清爽的「雞肉蘋果拌飯」，以及讓毛孩補給能量的「毛孩元氣能量凍」等營養又均衡的餐食。

萬豪國際集團以「Pawssible Journey」為概念，打造可愛吸睛的主題視覺與寵物友善周邊，從住宿空間到細節設計，全面回應飼主與毛孩一同旅行的需求。（圖／飯店旅宿業者提供）

飼主可選擇於客房內與愛犬一同用餐，享受不被打擾的溫馨時光；或攜帶愛犬至各餐廳指定區域用餐，實現人寵共宿、共饗的度假體驗。

以「威斯汀毛孩樂園」為主題的「毛孩出遊記」住房專案，已於酒店官網正式開放預訂，住宿期間自2026年2月8日至12月30日止。凡入住即贈「三得利健益 （Suntory Wellness）」毛孩系列寵物專用保健品，包含芝麻明 E、固力伸，以及益思健，從日常活力、關節到腸道健康，全方位呵護毛孩需求，讓愛犬在度假放鬆之餘，也能享有專業級營養補給。同時，寵物健康營養專家「法國皇家」亦提供適合旅途中食用的濕糧產品，包含皮膚保健犬主食濕糧與腸胃保健犬主食濕糧，讓飼主於外宿期間，仍能兼顧毛孩的日常營養需求與水分攝取。每房各贈送上述品牌產品乙份，隨機提供不挑款，數量有限，贈完為止。

毛爸媽可依需求選擇「一泊一食」或「一泊二食」方案，享有知味西餐廳豐盛的自助早餐或晚餐體驗。為回饋萬豪旅享家會員，凡於6月30日前入住，每次入住、每間房加碼贈送2,026點。

「毛孩出遊記」住房專案再推週二專屬加碼禮遇！凡於每週二入住毛孩友善房型，完成拍照、打卡、分享，即可享有「週二汪汪日限定」專屬回饋，除了每隻毛孩加贈專屬餐食外，飼主還可獲贈自助式雙人晚餐，並享萬豪旅享家點數雙倍送。

萬豪國際集團推出多款寵物友善周邊商品，兼具實用性與設計感，為毛孩旅程增添溫度。（圖／飯店旅宿業者提供）

汪事如意！台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳農曆春節期間推出節慶限定「馬年寵物年菜」，並同步升級毛孩友善服務，即日起於早餐時段正式開放寵物同行用餐，進一步擴大毛孩共食服務時段，一次滿足毛孩家庭於節慶與日常用餐的雙重需求，持續深化「人寵共遊、共住、共食」的旅宿體驗。

敘日全日餐廳即日起開放早餐時段寵物入席，毛孩可陪伴飼主一同用餐，全面升級人寵共食服務，為旅宿早晨增添溫馨互動時光。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接農曆新年，敘日全日餐廳特別攜手寵物品牌「汪事如意」，農曆新年期間於敘日寵物戶外席享用午餐或下午茶，即可獲得馬年寵物年菜乙份，數量有限，送完為止。讓毛孩同樣能共享節慶氛圍，陪伴飼主迎接新春。

除節慶限定內容外，敘日全日餐廳亦於早餐時段開放寵物入席。早餐時段同步提供由「阿寶 Abao」推出的台式熱炒鮮食餐包，讓毛孩於晨間補充營養，陪伴飼主共享悠閒晨光。

敘日全日餐廳推出農曆馬年限定毛孩年菜，以手作小馬造型點心搭配雞肉腸內餡，造型討喜、用料實在，為毛孩獻上寓意滿滿的新年美味。（圖／飯店旅宿業者提供）

除毛孩友善服務外，敘日全日餐廳同步推出「2026 迎新饗宴·好運開吃」優惠活動，邀請賓客與親友共享暖心盛宴。即日起至 2026 年 2 月 12 日止，只要按讚並分享官方粉絲團指定活動貼文，即可享雙人同行優惠價：平日午晚餐雙人2,600元、 假日餐期雙人3,200元；下午茶餐期亦享 77 折優惠，週五雙人1,666元，週末雙人1,836元，讓美食為新年揭開好運序幕。

此外，凡攜帶毛孩至敘日全日餐廳享用午餐或下午茶，每組賓客皆可獲得一份寵物專屬餐點，並提供牛肉或雞肉口味選擇，每組最多可攜帶兩隻寵物同行。敘日全日餐廳設有500 坪城市山景花園空間，提供毛孩於用餐前後自在活動、舒展筋骨，飼主亦能安心享受五星級餐飲體驗。台北六福萬怡酒店持續深化寵物友善服務布局，打造都會區中人寵皆宜的指標性旅宿選擇。

台北六福萬怡酒店攜手寵物品牌「汪事如意」，推出馬年限定寵物年菜「拾禮小馬」，以手作小馬造型點心搭配雞肉腸內餡，兼具節慶寓意與營養設計，讓毛孩於新年期間也能共享團圓滋味。（圖／飯店旅宿業者提供）

勞動部部長洪申翰率同署長及相關主管日前蒞臨台北六福萬怡酒店進行參訪交流，就勞動部近年推動之「身心障礙者職場合理調整」政策，實地了解企業端在身心障礙者任用與友善職場上的實務作法。勞動部一行對台北六福萬怡在多元共融職場的實際成果，表達高度肯定。

勞動部部長洪申翰(右二)率同勞動力發展署署長等主管，與六福旅遊集團總裁賴振融(右三)於台北六福萬怡酒店進行身心障礙就業實務交流。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北六福萬怡以打造多元共融職場為目標，致力推動友善職場環境、平等晉升管道與學習機會、員工薪資福利保障及工作生活平衡，更是超越一般企業平均聘請身心障礙勞工的平均值，任用比例已達 3%，成為眾企業的表率與模範。此外，台北六福萬怡酒店相關努力亦獲政府多項肯定。2023年榮獲勞動部促進身心障礙者就業最高榮譽「金展獎」，並於2024年取得台北市「中高齡友善企業認證」，展現對不同年齡與能力背景人才的支持。同時，台北六福萬怡亦通過「哺集乳室優良認證」，持續完善照顧制度，打造兼顧工作與生活平衡的健康友善職場環境。

其中，自 2022 年成立的 「HI Team（Hearing Impairment Team）」 聽障房務團隊，已發展成具規模、穩定且專業的房務核心戰力，也成為此次勞動部參訪交流的重點。

HI Team 以聽障員工為核心，透過職務再設計與支持性培訓，打造適合其特質的工作模式。專案初期即與台北市就業服務處及手語教師合作，運用手語版徵才影片與社群介紹，降低求職資訊不對等；員工進用後，提供一對一實務訓練、視覺化 SOP 與圖示流程手冊，並由具手語能力的主管與專屬領班協助溝通與工作安排，以團隊協作方式克服傳統房務工作中可能面臨的限制。

台北六福萬怡酒店HI Team為以聽障同仁為核心的房務團隊，自2022年成立以來逐步發展成具規模、穩定且專業的人力配置，並成為企業多元共融職場的重要實例與典範。（圖／飯店旅宿業者提供）

六福旅遊集團總裁賴振融表示「沒有不適合的人才，只有不合適的位置。」 只要給對位置、給對工具、給對支持，每一位員工都能成為穩定且專業的關鍵戰力，也讓企業在永續發展與營運韌性之間，建立正向循環。六福長期投入於人才培育與員工福利，並深信多元族群與弱勢族群同樣擁有關鍵價值。只要提供合適的機會與舞台，每一位員工都能發揮所長，這正是六福持續實踐的核心精神，也是六福獨有的 DNA。

知本老爺酒店深耕台東33年，宣布於3月1日啟動大規模煥新計畫，預計9月重新開幕。因應當代旅人對深度體驗的追求，本次改裝跳脫傳統飯店修繕思維，聚焦於「體驗重塑」與「在地共感」。透過空間硬體的全面升級，結合南迴線的深度遊程，以及台東在地旬味的餐飲革新，知本老爺將從單純的住宿點，轉化為旅人探索台東生活風格的起點。

知本老爺酒店宣布於3月1日啟動大規模煥新計畫，預計9月嶄新開幕。（圖／飯店旅宿業者提供）

本次改裝重點鎖定三大體驗升級。首重餐飲革新，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味；次為親子友善空間，全新打造寓教於樂的兒童育樂室，提供結合玩中學的分齡教具，滿足現代家庭的放電需求；三為療癒場域再造，心采風呂與寬SPA全面換上溫潤木質設計，營造沉靜放鬆的私密氛圍。此外，同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，透過食、遊、住的全面進化，回應當代旅人對質感度假的期待。

知本老爺酒店露天溫泉浴場「星月風呂」。（圖／飯店旅宿業者提供）

休館改裝期間，知本老爺服務不打烊。團隊將與「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，由飯店主廚進駐，以在地食材呈現職人料理，延續老爺款待精神。知本老爺自3月1日起暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務，期待於9月以全新面貌，迎接旅人回歸體驗專屬台東的療癒時光。

更多三立新聞網報導

必勝客端年菜天花板比薩踢館年貨大街！肯德基輸這串密碼送蛋撻禮盒？

7-11「OPENPOINT點數生態圈」圈進泰國 消費最高16%回饋

喵力全開！毛茸茸巨貓現身這間全家、員工出入口＝貓門 熱狗變成熱貓？

台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝

