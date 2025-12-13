人少卻最強！汕尾國小風帆隊橫掃六冠 校際聯賽「制霸愛河」

▲▲汕尾國小風帆隊勇奪六冠王，114年校際帆船聯賽稱霸愛河。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】汕尾國小風帆隊在高雄市國民小學體育促進會主辦的「114年度校際帆船聯賽」中大放異彩，於12月11日至12日在愛河碼頭的賽事中橫掃六項冠軍，展現堅強實力與團隊默契，成為本屆最大亮點。

▲一戰封王！汕尾國小風帆隊狂掃六冠，愛河賽場無人能敵。

本次賽事共有男子、女子與混合三大組別，汕尾國小雖然是三所參賽學校中選手人數最少的一隊，仍以堅定毅力與優異技巧勇奪六冠王，包括：男子團體冠軍、女子團體冠軍、混合團體冠軍，以及男子個人、女子個人、混合個人賽的三項個人冠軍，可謂全面稱霸。選手表現亮眼，甚至幾乎要把獎牌贏光，展現驚人能量。

瑞真教練最感動的是，隊上有兩名107年次就讀小二的選手-葉川和林庭竹，雖然在練習的過程中常因為挫折而哭泣，比賽時卻發揮超齡穩定度，努力適應愛河的比賽水域，謹記教練的諄諄叮囑，兩人於混合組團體奪下亞軍，葉川獲得混合個人第六名，表現難能可貴。汕尾風帆隊本次出賽的12名選手全數獲得獎牌，為學校寫下亮眼的一頁。

本次優異成績，歸功於許瑞真教練、蔡文雄教練與蔡秉諺教練的專業指導，以及所有選手家長與會長林韋志的全力支持。行政端也由學務主任蕭穎鴻主任統籌協助，使隊伍得以在訓練與比賽中全力以赴。此外，也感謝鉅明文教基金會、汕尾爐濟殿、中油石化事業部等長期贊助單位，以及高雄市教育局、體促會與光榮國小承辦團隊的辛勤付出。

「沒有奇蹟，只有累積」，汕尾孩子用實際行動證明努力的力量。所有選手領完獎回校後仍清洗風帆整理設備直到天黑，展現出責任感與紀律，成為最動容的風景。

汕尾國小校長陶玉芳表示，孩子們的努力與精神值得全校喝采，期盼未來在風帆運動與品格教育上持續深耕，培育更多自信、勇敢且不怕挑戰的海上小將。（圖╱汕尾國小提供）